Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova
Ujumine

Poolas Lublinis jätkuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis Eesti 4x50 m kombineeritud segateates finaali.

Eesti ujus koosseisus Ralf Tribuntsov, Eneli Jefimova, Daniel Zaitsev ja Egle Salu. Eesti oli enda ujumises neljas ajaga 1.38,92, senist Eesti rekordit parandati kahe sajandikuga.

Eesti oli eelujumiste paremuselt viies. Kiireima ajaga jõudis finaali Holland, kelle nelik finišeeris ajaga 1.37,40.

4x50 m kombineeritud segateate finaal ujutakse õhtul kell 21.34. Õhtuses programmis on Eesti ujujad veel kahes finaalis – kell 20.05 algavas meeste 50 m liblikujumise finaalis ujub Daniel Zaitsev ja kell 21.04 algavas naiste 100 m rinnuliujumise finaalis ujub Eneli Jefimova.

Hommikuses programmis ei jäänud Alex Ahtiainenil 100 m kompleksujumises poolfinaalist palju puudu. Ahtiainen sai ajaga 53,71 võistlustel 21. koha, viimasena viis poolfinaali aeg 53,13. Artur Tobler sai 54,81-ga 31. koha.

Naiste 100 m kompleksujumises oli Maria Romanjuk 1.01,63-ga 28. ja Egle Salu sai 1.02,98-ga 31. koha.

Kõrgetasemelises meeste 200 m vabaujumises näitas Kregor Zirk eelujumistes 40. aega, saades kirja 1.44,76. Lars Kuljus sai ajaga 1.45,07 46. ja Siim Kesküla 1.47,56-ga 62. koha.

Meeste 1500 m vabaujumises sai Mark Iltšišin 15.21,73-ga 30. koha.

Toimetaja: Maarja Värv

