VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil?

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja esimene etapp Rootsis Östersundis jätkub meeste 20 km tavadistantsiga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Assar Jõepera.

Stardinimekirjas on 103 meest, nende seas ka neli eestlast: Kristo Siimer (stardinumber 6), Rene Zahkna (nr 35), Jakob Kulbin (nr 90) ja Mark-Markos Kehva (nr 100).

Eelmisel hooajal sõideti MK-sarjas tavadistantsi kolmel korral – neist kaks lühendatud kujul – ja siis olid võidukad norralased Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ja Sloveeniat esindav Jakov Fak, aga väikese kristallgloobuse tavadistantsi arvestuses võitis norralane Sturla Holm Lägreid, kes tuli ka MK-sarja üldvõitjaks.

Neist Lägreid, Strömsheim ja Fak on stardis ka Östersundis. Lägreidi stardinumber on 46, Strömsheimil 62 ja Fakil 60.

Tavadistantsi valitsev maailmameister on prantslane Eric Perrot, kelle stardinumber Östersundis on 44.

