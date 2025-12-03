X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil?

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja esimene etapp Rootsis Östersundis jätkub meeste 20 km tavadistantsiga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Assar Jõepera.

Stardinimekirjas on 103 meest, nende seas ka neli eestlast: Kristo Siimer (stardinumber 6), Rene Zahkna (nr 35), Jakob Kulbin (nr 90) ja Mark-Markos Kehva (nr 100).

Eelmisel hooajal sõideti MK-sarjas tavadistantsi kolmel korral – neist kaks lühendatud kujul – ja siis olid võidukad norralased Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ja Sloveeniat esindav Jakov Fak, aga väikese kristallgloobuse tavadistantsi arvestuses võitis norralane Sturla Holm Lägreid, kes tuli ka MK-sarja üldvõitjaks.

Neist Lägreid, Strömsheim ja Fak on stardis ka Östersundis. Lägreidi stardinumber on 46, Strömsheimil 62 ja Fakil 60.

Tavadistantsi valitsev maailmameister on prantslane Eric Perrot, kelle stardinumber Östersundis on 44.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

11:18

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil?

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14.

30.11

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha

29.11

Viigipuu: määrdemehed panid täppi, kutid sõitsid ka hästi

25.11

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

16.11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

sport.err.ee uudised

11:18

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil?

10:44

Barcelona superstaari ootab ees viiekuuline mängupaus

10:17

Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

09:46

Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

09:11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

08:40

Eesti sai U-17 sulgpalli EM-il võistkonnavõistlusel üheksanda koha

08:04

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

00:13

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

02.12

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

02.12

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

02.12

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

02.12

ETV spordisaade, 2. detsember

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

02.12

Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo