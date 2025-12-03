X!

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

Korvpall
Henri Veesaar mängus Kentucky vastu
Henri Veesaar mängus Kentucky vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpallurite Henri Veesaare ja Stefan Vaaksi koduülikoolid olid läinud ööl NCAA üliõpilasliigas võidukad, Kaspar Sepa tiim pidi aga vastaste paremust tunnistama.

Veesaar ja North Carolina said tänu tugevale lõpule võõrsil 67:64 jagu Kentuckyst, kui Derek Dixon viskas viimase minutiga viis punkti. North Carolina parimaks kerkis Veesaar, kes sai kirja NCAA karjääri neljanda kaksikduubli, tuues 17 punkti ja võttes kümme lauapalli. Caleb Wilson lisas 15 ja Luka Bogavac 12 punkti.

North Carolinal on kirjas seitse võitu ja üks kaotus.

Vaaks ja Providence olid kodusaalis kindlalt 94:64 paremad Fairleigh Dickinsonist. Vaaks tegi samuti kaksikduubli, tuues kümme punkti ja andes kümme tulemuslikku söötu. Providence'i parim oli pingilt alustanud Jason Edwards 24 punktiga, Jaylin Sellers lisas 21 punkti.

Providence on saanud viis võitu ja neli kaotust.  

George Masoni ülikool jätkab kaotuseta, enda üheksas võit teeniti Sepa ja Cornelli üle, kes alistati 99:81. Sepp tõi üheksa punkti, andis kuus korvisöötu ja võttis viis lauapalli. Cornelli resultatiivseim oli Adam Hinton 19 punktiga.

Cornell on kaheksast mängust saanud viis võitu ja kolm kaotust.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

09:46

Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

09:11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

02.12

Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

02.12

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

02.12

Matthias Tass pälvis Tallinna linnalt esimest korda välja antud auhinna

02.12

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

02.12

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

02.12

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

02.12

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

videod

sport.err.ee uudised

11:18

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Östersundi tavadistantsil?

10:44

Barcelona superstaari ootab ees viiekuuline mängupaus

10:17

Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

09:46

Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

09:11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

08:40

Eesti sai U-17 sulgpalli EM-il võistkonnavõistlusel üheksanda koha

08:04

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

00:13

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

02.12

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

02.12

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

02.12

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

02.12

ETV spordisaade, 2. detsember

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

02.12

Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

loetumad

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

02.12

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

02.12

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama

02.12

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

02.12

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

02.12

Ussõk tahab matši Wilderiga: ta on esimene valik

02.12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

02.12

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo