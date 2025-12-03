Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

Eesti korvpallurite Henri Veesaare ja Stefan Vaaksi koduülikoolid olid läinud ööl NCAA üliõpilasliigas võidukad, Kaspar Sepa tiim pidi aga vastaste paremust tunnistama.

Veesaar ja North Carolina said tänu tugevale lõpule võõrsil 67:64 jagu Kentuckyst, kui Derek Dixon viskas viimase minutiga viis punkti. North Carolina parimaks kerkis Veesaar, kes sai kirja NCAA karjääri neljanda kaksikduubli, tuues 17 punkti ja võttes kümme lauapalli. Caleb Wilson lisas 15 ja Luka Bogavac 12 punkti.

North Carolinal on kirjas seitse võitu ja üks kaotus.

Vaaks ja Providence olid kodusaalis kindlalt 94:64 paremad Fairleigh Dickinsonist. Vaaks tegi samuti kaksikduubli, tuues kümme punkti ja andes kümme tulemuslikku söötu. Providence'i parim oli pingilt alustanud Jason Edwards 24 punktiga, Jaylin Sellers lisas 21 punkti.

Providence on saanud viis võitu ja neli kaotust.

George Masoni ülikool jätkab kaotuseta, enda üheksas võit teeniti Sepa ja Cornelli üle, kes alistati 99:81. Sepp tõi üheksa punkti, andis kuus korvisöötu ja võttis viis lauapalli. Cornelli resultatiivseim oli Adam Hinton 19 punktiga.

Cornell on kaheksast mängust saanud viis võitu ja kolm kaotust.