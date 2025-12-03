Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

Nimelt avas Haaland 17. minutil skoori ja see oli ühtlasi tema karjääri 100. värav Inglismaa kõrgliigas. Haaland jõudis selle tähiseni rekordkiirusel, vaid 111 mänguga. Senine rekord oli Alan Sheareri nimel, tema jõudis saja väravani 124 mänguga. Sheareri käes on veel aga Premier League'i väravarekord – ta lõi karjääri jooksul 260 väravat.

Lisaks Haalandile skooris kahel korral Phil Foden ning jala sai valgeks ka Tijani Reijnders, 54. minutil lõi omavärava Sander Berge. Fulhami eest lõi kaks väravat Samuel Chukwueze, korra skoorisid Emile Smith Rowe ja Alex Iwobi.

Liigatabelis on City 28 punktiga teine, ühe mängu vähem pidanud Arsenalil on liidrina 30 punkti. Fulham on praegu 17 punktiga 15. kohal.

Tulemused:

Bournemouth – Everton 0:1

Fulham – Manchester City 4:5

Newcastle – Tottenham 2:2