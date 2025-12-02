Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

Reedel Saksamaal peetud finaali avamäng lõppes väravateta viigiga, kuid korduskohtumises Madridis jäid hispaanlannad peale 3:0. Skoori avas 61. minutil Claudia Pina, seitse minutit hiljem kasvatas Vicky Lopez edu ning 74. minutil lõi Pina oma teise värava.

Naiste Rahvuste liiga võitja selgus teist korda, mulluses finaalis alistas Hispaania Prantsusmaa.

Sel korral heitles Prantsusmaa pronksile, alistades lõpuks kahe mängu kokkuvõttes Rootsi 4:3. Reedel Reimsis võitis Prantsusmaa 2:1, aga korduskohtumine läks lisaajale ja mäng lõppes 2:2. Prantsusmaa viigistas 106. minutil Kelly Gago väravast ja see tõi neile ka kolmanda koha.