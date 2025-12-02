X!

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

Jalgpall
Hispaania naiskond võitu tähistamas
Hispaania naiskond võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Hispaania naiste jalgpallikoondis kaitses Rahvuste liiga tiitlit, alistades seekordses finaalis 3:0 Saksamaa.

Reedel Saksamaal peetud finaali avamäng lõppes väravateta viigiga, kuid korduskohtumises Madridis jäid hispaanlannad peale 3:0. Skoori avas 61. minutil Claudia Pina, seitse minutit hiljem kasvatas Vicky Lopez edu ning 74. minutil lõi Pina oma teise värava.

Naiste Rahvuste liiga võitja selgus teist korda, mulluses finaalis alistas Hispaania Prantsusmaa.

Sel korral heitles Prantsusmaa pronksile, alistades lõpuks kahe mängu kokkuvõttes Rootsi 4:3. Reedel Reimsis võitis Prantsusmaa 2:1, aga korduskohtumine läks lisaajale ja mäng lõppes 2:2. Prantsusmaa viigistas 106. minutil Kelly Gago väravast ja see tõi neile ka kolmanda koha.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

23:23

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

22:50

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

01.12

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

01.12

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

01.12

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

01.12

Madridi Real komistas jälle

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

sport.err.ee uudised

23:23

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

22:50

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

22:27

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

22:06

ETV spordisaade, 2. detsember

21:50

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

21:40

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

21:14

Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

20:16

Serena Williams valmistub tippsporti naasmiseks?

19:45

Sulgpalli klubide karika võitis Triiton sulgpalliklubi

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

18:47

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

17:42

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

16:57

Võrkpalli naiste karikavõistlustel algab teine poolfinaalseeria

16:31

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

15:57

Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:26

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

loetumad

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

13:24

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

16:31

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

10:27

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

12:33

Ussõk tahab matši Wilderiga: ta on esimene valik

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo