Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

Karikavõistlusi alustas sel hooajal kuus meistriliiga klubi, kellest Põlva Serviti ja Viljandi HC pääsesid tänu eelmise aasta tulemustele otse finaalturniirile. Mistra alistas veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 60:50 ning SK Tapa/Team Kaitsevägi oli kindlalt üle HC Viimsi/Alexelast.

Serviti ja Mistra ei ole kodustes sarjades veel kaotusekibedust maitsnud

Esimesse poolfinaali kokku loositud Põlva Serviti ja Mistra on mõlemad Eesti meistriliigas liikunud sel hooajal võimsalt, kui võetud on kuus võitu ning omavahel mängiti viiki. Mistra on kaotuseta ka Balti liigas, lõunaeestlased on seal kahe Leedu klubi paremust pidanud tunnistama. Eurosarjas piirdus Mistra esimese, Serviti kolmanda ringiga.

"Möödunud nädalavahetusel tegime Leedus ühe väga hea kohtumise, aga teises andsime tiheda kalendri tõttu natukene kvaliteedis järgi," rääkis Mistra juhendaja Jüri Lepp viimastest Balti liiga kohtumisest. "Õnneks oleme siiski suutnud enamus mängulõpud sel hooajal enda kasuks kallutada, loodetavasti suudame seda trendi jätkata."

Põlva Serviti läheb püüdma sel hooajal juba teist tiitlit, kui sügist alustati Viljandi HC alistamisega Eesti esimeses superkarika finaalis. "Ega hetkel asjad kõige paremini ei suju ja ma ei räägi isegi niivõrd võitudest ja kaotustest, vaid sellest, et stabiilsusest jääb puudu," nentis Põlva Serviti juhendaja Kalmer Musting. "Meil on omad asjad, mille kallal veel vaeva nägema peame."

"Karikaturniiril loeb vaid võit!"

Tiitlikaitsja Põlva Serviti läheb karikafinaali jahtima juba oma 15. trofeed. Mistra kontol on seni üks karikavõit, ent nende peatreener Jüri Lepp võiks edu korral tõsta karika pea kohale juba 11. korda (üheksa korda HC Kehra ning üks kord Mistra ja HC Tallinnaga). Kaks Eesti käsipalli legendaarset treenerit, Jüri Lepp ja Kalmer Musting, on lugematutel kordadel erinevatele tiitlitele mänginud. Nende seekordne taktikaline duell lisab karikafinaalile omakorda põneva alamliini, mida laupäeval kindlasti jälgida tasub.

"Suurt vahet ei ole, kellega ja mis faasis kokku minna. Karikaturniiril loeb ainult võit," ütlesid mõlemad peatreenerid justkui ühest suust vastuseks küsimusele, mis tunne on juba poolfinaalis kokku minna. "See aasta ei mängita ka kolmandat kohta välja, mis näitab veelkord sama fakti, et tuleval nädalavahetusel loeb ainult see, kes karika pea kohale tõstab."

2005. aasta sügisel Põlva Serviti treeneriks saanud Kalmer Musting rõhutas, et suuremad lahingud Jüri Lepaga jäid siiski aastate taha. "Viimastel hooaegadel oleme siin Viljandi ja Marko Koksiga tähtsamaid kohtumisi pidanud. Aga loomulikult oli periood enne seda, kuskil kümme aastat, kus Jüriga finaalides kohtumine oli juba tavapärane, kuid samas igal korral veidikene eriline," lausus Musting.

"Meil soliste ei ole, läheme ikka tugeva meeskonnamängu ning kaitse pealt vastaseid võitma. Kord on ühel parem päev, siis jälle teisel," jätkas Musting. "Mistral on tugev ja täiendatud koosseis, kelle murdmiseks ühte sõna välja tuua ei saa, troonivad ju nad nii mõnegi tabeli tipus või selle lähedal."

"Põlva on meie kõige tugevam konkurent," ei jäänud ka Jüri Lepp vastaste kiitmisega kitsiks. "Neil on hea noorte süsteem, tugev kohalik toetus ja aastatega välja kujunenud sujuv masinavärk. Aga loomulikult meie plaani ma siin veel avalikustama ei hakka. Põlva ei pea ju kõiki tiitleid ka võitma."

"Anname endast parima, et tuleval nädalavahetusel pealtvaatajatele võimalikult huvitav kogemus luua," lõpetas Musting. "Veidikene tuli meile ka üllatusena, et finaalturniiri korraldada saime. Ootame loomulikult võimalikult palju rahvast saali. Kõik meeskonnad tulevad ju ikka tiitli pärast endast parimat andma ning loodetavasti suudame koos luua võimsa emotsiooni, meeldejääva elamuse ning huvitava turniiri kõigile osalejatele."

Ajakava

Laupäev, 6. detsember

Poolfinaalid

15:00 Põlva Serviti – Mistra

17:30 Viljandi HC – SK Tapa/Team Kaitsevägi

Pühapäev, 7. detsember

14:00 Finaalmäng