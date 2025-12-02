Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

Kui samad meeskonnad kohtusid kuu aega tagasi Saksamaa kõrgliigas, siis sai St. Pauli kodus kindla 0:4 kaotuse. Karikamäng Mönchengladbachis oli tasavägisem. Kuigi kodumeeskond oli avapoolajal ründavam meeskond, siis asus St. Pauli kohtumist 43. minutil juhtima, kui Gladbachi mängijad ei suutnud keskväljal palli omavahel ära jagada ja Joel Fujita leidis läbisööduga Martijn Kaarsi, kes avas skoori, vahendab Soccernet.ee.

St. Pauli siirdus tänavu suvel klubiga liitunud Kaarsi debüütväravast poolajapausile eduseisus, aga see ei püsinud kaua. Gladbach jõudis 56. minutil viigini, kui Franck Honorat' tsenderdus lendas napilt üle Metsa ja Haris Tabakovic suunas palli peaga võrku. St. Pauli kangelaseks kerkis Louis Oppie, kes sai 83. minutil Kaarsilt karistusalasse söödu, konksutas ennast osavalt löögile ja saatis palli Gladbachi väravavahi näppudest väravasse.

