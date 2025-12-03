Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

Ühes paaris on vastamisi Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank ning teises Selver x TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi. Mõlema paari avamängud lõppes tulemusega 3:2 ja võitjatena väljusid Bigbank ning Pärnu.

Bigbanki ja Barruse otsustav mäng algab kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones ja Selver x TalTechi ning Pärnu VK kohtumine samuti kell 19 Pärnu spordihallis.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Bigbanki peatreener Alar Rikberg loodab kordusmängus mõned vead likvideerida. "Meie poolt oli serv ebastabiilne ja vigade arv teatud hetkedel üle lubatud piiri. Kodusaalis sooviks seal omajagu juurde panna. Suures plaanis toimus avamängus see, mida oli arvata – kohtusid kaks sarnasel tasemel meeskonda, oli võitluslikkust ja mäng kõikus mõlemalt poolt. Kõik otsustatakse ikkagi kordusmängus, meil väike eduseis on, aga olulist eksimisruumi see siiski ei anna," kommenteeris juhendaja.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp usub, et määravaks saab kannatlikkus. "Ootan sarnast blokk-kaitset nagu näitasime esimeses kohtumises. Üks asi on taktikaline pool, aga mulle meeldis meie hingestatus. Seda oleks vaja korrata. Usun, et määravaks saab lõpuks kannatlikkus, pikad pallivahetused tuleb ära mängida ja oodata õiget hetke, mil rünnata. Meil on ka omajagu muresid – Kristo Kollo on jätkuvalt haige, Henri Treialit näen rohkem füsio juures kui trennis ja nädalavahetusel tegid jalgadele viga Tarvo Täht ja Mikko Esko. Aga me ajame end lahinguvalmis ja usun, et kõik mehed on kolmapäeval valmis võitlusse minema ja kõik välja panema," sõnas Lüütsepp.

Selver x TalTechi juhendaja Avo Keel ootab oma meeskonnalt otsustavamat tegutsemist. "2:3 on kõige parem kaotus, ega see mingi suur avastus nüüd pole, aga nii on. Situatsioonipõhine mängukindlus on see, milles meil enim juurde on panna. Avamängu viiendas geimis tehti meile 1-1 olukordades liiga lihtsalt ära ja punktid läksid liiga odavalt vastasele. Sooritusjulgust võiks rohkem olla, eks mina treenerina pillun ikka käsi ja teen nägusid, aga sellega on mehed ju harjunud ja see ei tohiks nende esitust pärssida. Lisaks vaatame üle teatud rünnaku üles võtmise loogikad, võttes aluseks Pärnu tegutsemise blokis ja kaitses. Eks ta üks ennustamine ole ja kui Pärnu tegutseb ikka paremini, peab teatud riske hakkama võtma," selgitas Keel.

Pärnu VK juhendaja Rainer Vassiljev ei taha avamängu edu liialt tähtsustada. "Kokkuvõttes on ju ikkagi kahest mängust siin edasipääs, esimene oli alles üks osa ja kõik otsustakse lõplikult teises mängus. Väikese edu võid saada, aga ära tuleb see vormistada teises kohtumises ja seal on mõlemal meeskonnal võimalus olemas. Kindlasti on positiivne Tallinnast võiduga ära tulla, aga mingeid rehkendusi on veel vara teha," ütles Vassiljev.

Poolfinaalid:

Võru Barrus VK – Tartu Bigbank 0:1

Selver x TalTech – Pärnu VK 0:1

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril toimuval suurel finaalipäeval Unibet Arenal.