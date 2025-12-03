X!

Barcelona superstaari ootab ees viiekuuline mängupaus

FC Barcelona superstaar Aitana Bonmati peab jalamurru tõttu jääma jalgpalliplatsilt kõrvale viieks kuuks.

Kolmekordne Ballon d'Ori võitja Aitana Bonmati murdis vasaku sääreluu koondisetreeningul, kui maandus duellis kehvalt. Kuigi ta lootis, et saab jääda koondise juurde Rahvuste liiga finaalmatšiks, soovitati tal koheselt naasta klubi juurde paranema. Seal selgus, et vaja on operatsiooni, mis sai klubi teatel edukalt tehtud, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd ootab suvise EM-i ja eelmise Rahvuste liiga finaali parimat mängijat ees lausa viie kuu pikkune paranemine. Kuna hooaeg Hispaania kõrgliigas lõppeb maikuu lõpus, on Bonmatil võimalus veel väljakule naasta. Kui Barcelonal õnnestub murda maikuus toimuvasse Meistrite liiga finaali, võiks Bonmati sealgi esineda.

Toimetaja: Maarja Värv

