Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

Allan Oras ja Rein Taaramäe
Allan Oras ja Rein Taaramäe Autor/allikas: EJL
Aafrika mandri südames peetaval maastikuratturite mitmepäevasõidul Rwanda Epic hoiavad Rein Taaramäe ja Allan Oras kahe päeva järel kuuendat kohta.

Avapäeval sõidetud üheksakilomeetrisel proloogil lõpetasid eestlased seitsmendana ajaga 31 minutit ja seitse sekundit. Parimatele kaotati nelja minuti ja 40 sekundiga, seejuures eksiti korra ka rajaga. Kiireimad olid Bukhari Banzi ja Louis van Seeland (26.26), vahendab ejl.ee.

Teisel, 76-kilomeetrisel etapil teenisid Taaramäe ja Oras viienda koha ajaga kolm tundi, 42 minutit ja 52 sekundit (+28.56). Etapivõidu võtsid Daniel Gathof ja Bart Classens (3:13.56).

"Seiklus, kuid hea vaheldus tavapärasele detsembrikuu maanteelaagrile," ütles Taaramäe teise etapi järel. "Proloog meenutas olümpiakrossi, kuna oli tehniline ja raske. Tänane pikem päev möödus altituudi peal ja pool päeva tuli ronida. Allan on tubli, sest selles vanuses töö kõrvalt sellist sõitu teha on kihvt. Tahaks ka kümne aasta pärast nii heas vormis olla."

Taaramäe tõi välja, et mitmepäevasõidul rõhutakse oma kogemustele ja oskustele. "Pika etapi teises pooles olime tegijad ja sõime mitu paari ära," jätkas Taaramäe, viidates nelja koha võrra kerkimisele üldises pingereas. "Rõhusime juba alguses sellele, et küll noored end päeva peale ära tapavad ning jäävad janusse ja nälga. Enam-vähem nii läks. Veel sõidame teistest kiiremini laskumistel tänu väga headele ratastele, mille Hawaii Expressist saime ja sirgetel tänu maanteetaustale. Raskusi tekitavad ainult pikad tõusud, sest Allan on tööinimene, mis tähendab, et sport on teisejärguline ja see annab valusalt tunda."

Samal ajal kui Oras tõusudel kannatab, teeb Taaramäe tõusudel intervalle. "Teen pooltel tõusudel erinevaid treeningharjutusi ning seejärel lõpus ootan Allani järele, et lihtsamad osad koos panna. Lisaks sõidan igapäevaselt veel üks-kaks tundi etappide järel peale, sest valmistun ikkagi oma 19. profiaastaks," lisas Taaramäe.

Kokkuvõttes minnakse kolmandale etapile vastu kuuendana, jäädes parimatest, Gathofist ja Classensist 33 minuti ja 16 sekundi kaugusele.

Kolmapäeval on kavas 53 kilomeetrit.

Toimetaja: Maarja Värv

