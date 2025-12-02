Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

21-aastane Hadjar oli 2023. aastal Red Bulli ja Alpha Tauri testisõitja, mullu Red Bulli varusõitja ja tänavu tegi juba Red Bulli teise tiimi Racing Bullsi põhisõitja, seejuures jõudis ta suvel Hollandis ka esimest korda pjedestaalile.

Red Bulli teatel jääb Tsunoda tiimi varusõitjaks.

Racing Bullsis jätkab Liam Lawson, teise sõitjana liitub Suurbritannia ja Rootsi kodakondsusega Arvid Lindblad, kes seni võistles vormel-2 sarjas.