X!

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

Vormelisport
Isack Hadjar
Isack Hadjar Autor/allikas: SCANPIX/PA
Vormelisport

Red Bulli vormelimeeskond teatas, et järgmisel aastal sõidab Max Verstappeni kõrval nende ridades Yuki Tsunoda asemel prantslane Isack Hadjar.

21-aastane Hadjar oli 2023. aastal Red Bulli ja Alpha Tauri testisõitja, mullu Red Bulli varusõitja ja tänavu tegi juba Red Bulli teise tiimi Racing Bullsi põhisõitja, seejuures jõudis ta suvel Hollandis ka esimest korda pjedestaalile.

Red Bulli teatel jääb Tsunoda tiimi varusõitjaks.

Racing Bullsis jätkab Liam Lawson, teise sõitjana liitub Suurbritannia ja Rootsi kodakondsusega Arvid Lindblad, kes seni võistles vormel-2 sarjas.

Toimetaja: Maarja Värv

