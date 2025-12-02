Võrkpalli naiste karikavõistlustel algab teine poolfinaalseeria

Võrkpalli naiste karikavõistlustel tehakse kolmapäeval algust teise poolfinaalseeriaga, kui vastamisi lähevad Audentese SG ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Kahe naiskonna tee poolfinaalini on kulgenud mõnevõrra erinevalt, kui Audentes mängis veerandfinaalseerias kindlalt 3:0 ja 3:0 tulemusega üle TBD Pharmatech/Kastre. Erilisemaks kujunes edasipääs Viimsi/Tallinna Ülikooli jaoks, lülitades kuldse geimiga konkurentsist kolmekordse karikavõitja Tartu Ülikool/Bigbanki – avamängu võitis Viimsi/Tallinna Ülikool 3:1, kuid kaotas teise 0:3 tulemusega, vahendab volley.ee.

Otsustavas kuldses geimis õnnestus tartlannadel 11:13 kaotusseisust kahe serviässa toel jõuda 13:13 viigiseisuni, kuid Raili Hundi rünnaku- ja Kätriin Põllu servipunkt viisid 15:13 tulemusega poolfinaali pealinna võistkonna.

Eelringis oli Viimsi/Tallinna Ülikool parem Barrus/Võru Võrkpalliklubist, kui avamängu 3:0 võidu järel piisas korduskohtumises edasipääsuks ka 2:3 kaotusest.

Viimsi/Tallinna Ülikool ja Audentese Spordigümnaasium mängivad esimest korda 3. detsembril kell 19 Audentese spordihoones, teist korda minnakse vastamisi 9. detsembril kell 18 Tallinna Ülikooli spordisaalis.

Teises poolfinaalpaaris on sissejuhatus juba tehtud, kui eelmise hooaja finalist TalTech/Nordaid jäi kodusaalis 0:3 tulemusega alla tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viastonile. Otsustav teine kohtumine toimub 10. detsembril kell 18.45 Tuule spordihoones.

Edasipääseja selgitamisel vaadatakse karikavõistlustel esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Kui võidud ja punktid on võrdsed, selgitab edasipääseja kuldne geim. Karikavõitja selgub 21. detsembril suurel finaalipäeval Unibet Arenal.