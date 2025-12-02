X!

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

Kristjan Tamm
Maailma paarismängu edetabelis 441. kohale kerkinud Kristjan Tamm seekord Vietnamis Phan Thietis toimuval ITF-i M15 turniiril head tulemust ei saavutanud, sest kaotas avaringis.

Teisena asetatud Tamm ja Dominik Palan (Tšehhi) jäid 6:7, 3:6 alla Arthur Laborde'ile (Šveits) ja Timur Bieldjuginile (Ukraina). Esimese seti kiire lõppmäng oli eriti dramaatiline, sest vastastel oli viis ning Palan/Tammel kolm settpalli. Vastased võitsid lõpuks 14:12 ja siis tegid teise seti algul mängu ainsa murde, vahendab Tennisnet.ee.

Üksikmängus on Tammel võimalik kolmapäeval ühelt mehelt revanš saada, sest ta kohtub avaringis Laborde'iga, kes on ATP edetabelis 1554. kohal.

Sten Hiiesalu üritas pääsu põhiturniirile Sharm el Sheikhis (M15), aga pärast kaht võitu kaotas kvalifikatsiooni otsustavas ringis kolmandana asetatud Saveli Ivanovile (-).

tenniseuudised

