Jefimova oli EM-i avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond püstitas rekordi

{{1764672780000 | amCalendar}}
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Aniko Kovacs/World Aquatics
Teisipäeval tehti Poolas Lublinis algust ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustega ning Eneli Jefimova näitas kohe avapäeval võimu.

Sellest sügisest USA-s tudeeriv Jefimova läbis 100 meetri distantsi ajaga 1.03,44, millega jäi eelujumistes kindlalt esimeseks. Eestlanna oli ainus, kes alistas 1.04 piiri, tunamullu tuli ta rahvusrekordit tähistava 1.03,21-ga lühiraja Euroopa meistriks, mullu teenis ta ajaga 1.03,25 lühiraja MM-il pronksi.

Eelujumistes oli teine sakslanna Anna Elendt (1.04,22), kes kaotas Jefimovale 0,78 sekundiga. Ülejäänud jäid võitjast enam kui sekundi kaugusele, viimasena pääses poolfinaali soomlanna Veera Kivirinta, kes sai ajaks 1.05,96 (+2.52). Maria Romanjuk pälvis ajaga 1.06,79 23. koha, Egle Salu pälvis 1.07,22-ga 27. koha.

Eesti teatemeeskond koosseisus Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Siim Kesküla püstitas 4 x 50 m vabaujumises ajaga 1.25,03 uue Eesti rekordi ning tagas seitsmenda kohaga edasipääsu poolfinaali. Eelujumistes oli kiireim Horvaatia nelik, kelle ajaks jäi 1.23,51.

Poolfinaali pääses ka Zaitsev üksi, kui ta sai 50 meetri liblikujumises kirja aja 22,41 ning kuuenda koha. Esimesena pääses edasi šveitslane Noe Ponti (21,86), kes alistas ainsana 22 sekundi piiri. Zaitsevi ja võitja vahele jäid veel Denis-Laurean Popescu (22,19), Szebasztian Szabo (22,25), Maxime Grousset (22,32) ja Simone Stefani (22,38).

Alex Ahtiainen sai ajaks 23,49 ning pälvis 36. koha, Siim Kesküla püstitas ajaga 24,64 uue isikliku rekordi ja sai 51. koha.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise, meeste 50 meetri liblikujumise ja meeste 4 x 50 m poolfinaalid toimuvad teisipäeva õhtupoolikul.

Võistluspausi lõpetanud Kregor Zirk ujus 400 meetrit vabalt ajaga 3.40,65, kuid ei pääsenud 13. kohaga finaali. Eelujumiste kiireim oli iirlane Daniel Wiffen ajaga 3.37,04, viimasena pääses edasi britt Duncan Scott (3.38,43), Zirk jäi temast enam kui kahe sekundi kaugusele. Mark Iltšišin sai ajaks 3.50,78 ning saavutas kokkuvõttes 47. koha.

Christopher Palvadre osales meeste 100 meetri rinnuliujumises ning pälvis isiklikku tippmarki tähistava ajaga 58,65 39. koha. Alan Smok sai 200 meetri seliliujumises ajaga 2.00,29 29. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Jefimova oli EM-i avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond püstitas rekordi

Jefimova oli EM-i avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond püstitas rekordi

