Rae Spordikool püüab eurosarjas edasipääsu

Võrkpall
Rae Spordikool/VIASTON
Rae Spordikool/VIASTON Autor/allikas: CEV
Võrkpall

Rae Spordikool/Viaston läheb kolmapäeval CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis teist korda vastamisi Tšehhi klubiga Praha Olymp.

Kodupubliku ees toimunud avakohtumise kaotas Rae naiskond kodusaalis 2:3 (21:25, 24:26, 25:23, 25:18, 14:16) ning vajab seega edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu puhul otsustaks edasipääseja kuldne geim, vahendab Volley.ee.

Avamängus rünnakul väga ühtlaselt tegutsenud Rae resultatiivseimaks kerkis 21 punktiga (+13) Nette Peit, Liis Kiviloo lisas 19 silma (+18) ja 19 punkti (+8) kanti ka Silvia Pertensi arvele, Kristel Allorg panustas 14 punktiga (+11).

Rae naiskonna peatreener Raigo Tatrik tahab esimese kohtumisega võrreldes paremini lahendada kontrapalle. "Sealt tahaks rohkem punkte saada ja paremini lahendada. See protsent peaks olema natukene parem, et 3:0 või 3:1 seal Prahas ära tuleks. Kodus võidetud kaks geimi annab meile Prahas väga korralikud šansid. Kindlasti läheme seda mängu võitma, teades oma mängijaid me ei lähe sinna turismireisile, me läheme 3:0 või 3:1 seda mängu ära panema neile," ütles juhendaja.

Mäng algab Eesti aja järgi kell 19.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

