TÄNA OTSE | Östersundi MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

Teisipäeval jätkub laskesuusatamise MK-etapp Rootsis Östersundis, kus peetakse naiste 15 km tavadistants. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Assar Jõepera.

Laskesuusatamise maailma karika sarja hooaeg sai alguse eelmisel nädalavahetusel ning võistlejad said pärast teatesõitusid esmaspäeva vabaks, aga sel nädalal asutakse rajale tagasi individuaalsõitudes.

Hooaja esimesel tavadistantsi võistlusel asuvad rajale neli eestlannat: Regina Ermits kannab stardinumbrit 14 ja saab stardinimekirja järgi lähte kell 16.37, Tuuli Tomingas numbrit 57 (stardib kell 16.58), Susan Külm numbrit 71 (17.10) ning Grete Gaim numbrit 101 (17.20).

Mullu võitis hooaja esimese tavadistantsi Lou Jeanmonnot, kes kannab tänavuse hooaja esimesel võistlusel stardinumbrit 46 (stardib kell 16.53). Ühtlasi oli prantslanna tavadistantside arvestuses mullu parim, kuid MK-sarja üldvõit läks Franziska Preussile, kes kannab teisipäeval numbrit 44 ning stardib Jeanmonnot'st minut varem.

Silma tasub peal hoida ka numbrit 31 kandval itaallannal Lisa Vittozzil, kes tegi nädalavahetusel pärast pikka vigastuspausi oma esimese võistluse ning aitas Itaalial teenida teise koha nii naiste teatesõidus kui segateatesõidus.

Kokku on nimekirjas 106 sportlast.