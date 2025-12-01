Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

Tur liitus Paidega esmakordselt 2017. aastal ning veetis klubis kuus hooaega. Perioodi vältel pidas ta kõikide sarjade peale kokku 157 kohtumist, lõi 19 väravat ja andis 21 resultatiivset söötu, kirjutab Paide sotsiaalmeedias.

Kolme aasta jooksul andis Tur Levadias 101 mänguga 21 väravasöötu, krooniti mullu Eesti meistriks ning võitis ka Evald Tipneri karika ja superkarika.

Tur rõhutas, et naasmise teeb eriliseks just klubi areng ja kasvav ambitsioon. "Mul on meeletult hea meel Paidesse tagasi tulla. See hetk on minu jaoks tõeliselt eriline. Klubi kasvab ja areneb iga aastaga, ja ma annan endast kõik, et aidata meeskonnal pikalt tahetud meistritiitli eest võidelda," sõnas äärekaitsja.

Spordidirektor Gert Kams rõhutas, et Turi tagasitulek on strateegiliselt ja sportlikult väga oluline. "Meil on väga hea meel, et Edgar on tagasi Paides – klubis, kus ta end pildile mängis. Edgar on mängijana parimas eas ja suudab nädalast nädalasse väga stabiilsel tasemel mängida. Ta toob meie kaitseliini sügavust ja annab meile erinevaid võimalusi taktikalises plaanis."