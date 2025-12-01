X!

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

Premium liiga
FCI Levadia - Narva Trans
FCI Levadia - Narva Trans Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Paide Linnameeskond on sõlminud lepingu äärekaitsja Edgar Turiga, kes naaseb klubisse pärast kolme vaheaastat FCI Levadias.

Tur liitus Paidega esmakordselt 2017. aastal ning veetis klubis kuus hooaega. Perioodi vältel pidas ta kõikide sarjade peale kokku 157 kohtumist, lõi 19 väravat ja andis 21 resultatiivset söötu, kirjutab Paide sotsiaalmeedias.

Kolme aasta jooksul andis Tur Levadias 101 mänguga 21 väravasöötu, krooniti mullu Eesti meistriks ning võitis ka Evald Tipneri karika ja superkarika.

Tur rõhutas, et naasmise teeb eriliseks just klubi areng ja kasvav ambitsioon. "Mul on meeletult hea meel Paidesse tagasi tulla. See hetk on minu jaoks tõeliselt eriline. Klubi kasvab ja areneb iga aastaga, ja ma annan endast kõik, et aidata meeskonnal pikalt tahetud meistritiitli eest võidelda," sõnas äärekaitsja.

Spordidirektor Gert Kams rõhutas, et Turi tagasitulek on strateegiliselt ja sportlikult väga oluline. "Meil on väga hea meel, et Edgar on tagasi Paides – klubis, kus ta end pildile mängis. Edgar on mängijana parimas eas ja suudab nädalast nädalasse väga stabiilsel tasemel mängida. Ta toob meie kaitseliini sügavust ja annab meile erinevaid võimalusi taktikalises plaanis."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

29.11

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

22.11

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

17.11

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

11.11

Tammeka otsib Valtnale asendajat

10.11

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks

08.11

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

08.11

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

ETV spordisaade, 1. detsember

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

01.12

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

01.12

Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

01.12

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo