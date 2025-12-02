KUULA | "Võimla" võttis kokku tiheda spordinädalavahetuse

Vikerraadio spordisaates "Võimla" analüüsisid Tarmo Tiisler, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets äärmiselt sündmusterohket spordinädalavahetust.

Eesti meeste korvpallikoondis võitis uskumatult dramaatilise lõpplahendusega MM-valikmängus Sloveeniat. Esmaspäeva õhtul tuli aga kodupubliku ees Tšehhi paremust tunnistada.

Saudi Araabia ralliga sai läbi autoralli MM-hooaeg ja vähemalt ajutiselt ka Ott Tänaku karjäär.

Kristjan Ilves oli hooaja esimesel kahevõistluse MK-etapil tubli, aga murdmaasuusatajad ebaõnnestusid ja laskesuusatajate hooaeg algas konarlikult.

Kuulajatelt uuriti, milline nädalavahetuse spordisündmustest kõige enam korda läks.