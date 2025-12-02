KUULA TÄNA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse
Vikerraadio spordisaates "Võimla" analüüsivad Tarmo Tiisler, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets äärmiselt sündmusterohket spordinädalavahetust. "Võimla" algab kell 10.05.
Eesti meeste korvpallikoondis võitis uskumatult dramaatilise lõpplahendusega MM-valikmängus Sloveeniat. Esmaspäeva õhtul tuli aga kodupubliku ees Tšehhi paremust tunnistada.
Saudi Araabia ralliga sai läbi autoralli MM-hooaeg ja vähemalt ajutiselt ka Ott Tänaku karjäär.
Kristjan Ilves oli hooaja esimesel kahevõistluse MK-etapil tubli, aga murdmaasuusatajad ebaõnnestusid ja laskesuusatajate hooaeg algas konarlikult.
Kuulajatelt uuritakse, milline eelmise nädalavahetuse spordisündmustest kõige enam korda läks. NB! Vastused tuleb jätta Vikerraadio Facebooki postituse alla!
Toimetaja: ERR Sport