Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel õnnestus eelmisel nädalal võtta nii võite kui tuli tunnistada ka kaotusi. Kõige edukam nädal oli Itaalia esiliigas pallival Johanna-Eliise Tederil, kelle kodunaiskond kerkis tabelis liidrikohta jagama ning eestlanna tegi ka individuaalselt väga head esitused.

Belgia valitsev meister Castors Braine (4-2) ja Anna Gret Asi teenisid Eurocupi viimases alagrupimängus võidu, kui lausa 110:43 mängiti üle grupi punaseks laternaks jäänud Tresnjevka (0-6). Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 17 minutit ning kogus 12 punkti (kahesed 5/5, kolmesed 0/3, vabavisked 2/2) ja 3 resultatiivset söötu.

178 cm pikkune Asi on Eurocupis senise 6 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,7 minutit, 5,2 punkti, 1,7 lauapalli, 1,5 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 1,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 13,6% ja vabavisetel 75%.

Castors Braine jäi A-alagrupis surnud ringiga küll kolmandale kohale, kuid pääses siiski nelja parema kolmanda koha tiimina edasi play-off'i. Vastaseks tuleb neile tänavust hooaega Euroliigas alustanud, kuid seal alagrupiturniiril võiduta jäänud poolakate Gdynia, kes saab võimaluse eurosarja aste madalamal jätkata.

Koduses Belgia liigas pidi Castors Braine (9-1) aga tunnistama tänavu esmakordselt kaotust, kui kodusaalis jäädi trilleriks kujunenud mängus alla seni kaotuseta jätkavale Kangoeroes'ile (9-0). Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 24 minutit ning kogus 2 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/4), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 2 isiklikku viga.

23-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 10 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,5 minutit, 9 punkti, 2,3 lauapalli, 2,9 resultatiivset söötu, 1,2 vaheltlõiget ja 1,6 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 43,9%, kolmestel 35% ja vabavisetel 60%. Liigatabelis on Castors Braine (9-1) 12 tiimi konkurentsis nüüd teisel kohal, kaotuseta on nüüd ainsana Kangoeroes'i (9-0) naiskond.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (3-4) teenisid tabelisse juurde võidu, kui võõrsil alistati liiga hetke punane latern jelenia Gora (0-7) tulemusega 75:66. Eestlanna viibis platsil 31 minutit ning sai selle ajaga kirja 4 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 0/2), 4 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

33-aastane Pokk on seni Poola kõrgliigas 7 mänguga kirja saanud keskmiselt 30,1 minutit, 8,7 punkti, 6,9 lauapalli, 2,9 resultatiivset söötu ja 2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 40%, kolmestel 29,4% ja vabavisetel 70%.

Liigatabelis on Bydgoszcz (3-4) 12 naiskonna hulgas hetkel jagamas 7.-9. positsiooni. Ka järgmises voorus mängib Bydgoszcz (3-4) neist tabelis madalamal asuva vastasega, kui koduplatsil võõrustatakse Krakowi Wislat (2-5).

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (9-1) ja Kadri-Ann Lass jätkasid võidulainel, kui võõrsil saadi raske 69:61 võit seni kaotuseta olnud Uppsala (10-1) vastu. Eestlannast ääremängija arvele kogunes 28 mänguminutiga 9 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4), 8 lauapalli, üks resultatiivne sööt, 2 vaheltlõiget, 4 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

Värskelt 29-aastaseks saanud Lass on senise 10 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 28,1 minutit, 12,7 punkti, 6 lauapalli, 3,7 resultatiivset söötu, 1,2 vaheltlõiget ja 0,8 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 49,4%, kolmestel 32,4% ja vabavisetel 70%. Liigatabelis on Lulea Basket (9-1) 13 naiskonna konkurentsis hetkel 2. kohal, juhib ühe mängu neist rohkem pidanud Uppsala (10-1).

Islandi naiste kõrgliigas pidid Stjarnan (4-5) ja Greeta Üprus vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi 68:88 alla Valuri (7-2) naiskonnale. Eestlannast ääremängija teenis mänguaega 25 minutit ning kogus 10 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/2, vabavisked 4/4), 4 lauapalli, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

31-aastane Üprus on Islandi kõrgliigas senise 9 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 23,6 minutit, 8 punkti, 4,8 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 0,3 vaheltlõiget ja 1,2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 28,6%, kolmestel 37% ja vabavisetel 81,8%. Liigatabelis on Stjarnan (4-5) kümne naiskonna konkurentsis hetkel seitsmendal positsioonil.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (1-3) taas vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi 61:94 alla Sheffield Hatters'ile (3-1) naiskonnale. Eestlannast keskmängija viibis platsil 28 minutit ning kogus selle ajaga 4 punkti (kahesed 1/9, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu, 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 4 matšiga kogunud keskmiselt 30,3 minutit, 13,5 punkti, 6 lauapalli, 2,8 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget, 1,5 viskeblokeeringut ja 1,3 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 48,6%, kolmestel 33,3% ja vabavisetel 100%.

Manchester Basketball (1-3) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas jagamas koos London Lionsiga hetkel 7.-8. kohta. Järgmisena sõidab Manchester Basketball (1-3) külla just nendega samal pulgal paiknevale London Lionsile (1-3).

Portugali korvpalli kõrgliigas said Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (3-5) tabelisse kahjuks taas kaotuse, kui võõrsil jäädi tulemusega 62:81 alla Sportiva (4-4) naiskonnale. Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 27 minutit ning kogus 10 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/7), 2 lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja 3 pallikaotust.

26-aastane Kosareva on Portugali kõrgliigas senise 8 kohtumisega kogunud keskmiselt 30,4 minutit, 11,6 punkti, 2,6 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu, 0,9 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 42,5%, kolmestel 25,4% ja vabavisetel 73,3%. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (3-5) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 7.-10. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (7-1) möödunud nädalal tabelisse juurde kaks võitu. Esmalt alistati kodusaalis Cagliari (4-4) numbritega 80:56. Eestlannast tagamängija arvele kanti 20 minutiga 7 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), 5 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, üks pallikaotus ja 3 isiklikku viga.

Teises mängus oldi võõrsil tulemusega 72:57 paremad San Salvatorest (5-3). Teder oli väljakul 24 minutit ning kogus üleplatsinaisena 20 punkti (kahesed 0/2, kolmesed 5/5, vabavisked 5/6), 2 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 5 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 8 mänguga kogunud keskmiselt 20,1 minutit, 9 punkti, 3 lauapalli, 5 resultatiivset söötu, 1,4 vaheltlõiget ja 2,6 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 52,6%, kolmestel 39,4% ja vabavisetel 81,3%.

Liigatabelis kerkis Costa Masagna (7-1) nende võitudega A-grupis 13 naiskonna konkurentsis koos Valdarnoga liidrikohta jagama. Ka alanud nädalal peab Costa Masagna (7-1) kaks kohtumist, kui esmalt mängitakse kodus Milano Starsiga (3-5) ning seejärel sõidetakse külla Torinole (6-3).

Boston University Terriers (3-4) ja Anete Elisabeth Adler pidid NCAA I divisjonis lõppenud nädalal vastu võtma ühe kaotuse, kui numbritega 56:83 jäädi alla Bryant'i (7-0) ülikoolile. Eestlanna kogus 26 minutiga ühena oma naiskonna resultatiivsematest 11 punkti (kahesed 5/15, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, 3 viskeblokeeringut, 3 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

22-aastane Anete Elisabeth Adler on Bostoni ülikooli eest tänavuse senise 7 mänguga kogunud keskmiselt 28,3 minutit, 13,4 punkti, 5,3 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu, 0,6 vaheltlõiget, 2 viskeblokeeringut ja 3 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 47,5% ning vabavisetel 78,3%.

Washington State Cougars (1-7) ja Keandra Koorits suutsid eelmisel nädalal lõpuks oma kaotustejada lõpetada, kui nädala jooksul saadi kirja nii võit kui kaotus. Esmalt võideti numbritega 71:67 Miami (OH) (5-3) naiskonda. Eestlanna kogus 14 mänguminutiga 6 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/3, vabavisked 0/1), 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja 2 isiklikku viga.

Teises mängus kaotati suurelt 35:112 üleriigilises pingereas 5. kohal paiknevale tuppülikoolile LSU-le (8-0). Koorits sai 19 minutiga kirja 2 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/5), ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, 2 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

20-aastane Keandra Koorits on Washington State'i eest tänavuse senise 8 mänguga kogunud keskmiselt 20,4 minutit, 7,3 punkti, 2,4 lauapalli, 0,9 resultatiivset söötu, 0,4 viskeblokeeringut ja 1,9 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 29,9% (sealhulgas kolmestel 16,1%) ning vabavisetel 86,7%.

Morehead State (3-4) ja Marie Anette Sepp mängisid samuti lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said lisaks nii kaotuse kui võidu. Esmalt jäädi tulemusega 60:73 alla Eastern Kentucky'le (7-1). Eestlanna arvele kogunes 39 minutiga oma naiskonna paremuselt teisena 11 punkti (kahesed 5/11, kolmesed 0/5, vabavisked 1/2), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, 5 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

Teises matšis suudeti tulemusega 66:56 üle mängida Marshall (5-3). Sepp sai 36 minutiga kirja 9 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4), 8 lauapalli, 10 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, 4 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

Värskelt 23-aastaseks saanud Marie Anette Sepp on Morehead State'i eest senise 7 mänguga kogunud keskmiselt 32,7 minutit, 11,9 punkti, 3,9 lauapalli, 6,0 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ning 3,6 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 38,7% (sealhulgas kolmestel 20,7%) ning vabavisetel 55,9%.

Columbia Lions (4-4) ja Marta Eleri Jaama on võrreldes eelmise nädala kokkuvõttega vahepeal jõudnud mängida suisa neli kohtumist ning juurde on teenitud kaks võitu ja kaks kaotust. 73:60 võidumängus Binghamtoni (3-3) vastu kogus eestlanna 2 minutiga ühe lauapalli ja ühe pallikaotuse. 92:95 kaotusmängus Kansas State'i (5-5) vastu hankis Jaama 5 minutiga 2 lauapalli ja jagas ühe korvisöödu.

Seejärel võideti 80:67 South Dakotat (6-2) ning Jaama sai 16 minutiga kirja 6 punkti (kolmesed 2/2), ühe lauapalli, 2 vaheltlõiget ja 5 isiklikku viga. Viimati kaotati 63:80 üleriigilises pingereas 12. kohal olevale North Carolina'le (8-1) ja eestlanna arvele jäi 5 minutit, üks sööt ja 2 isiklikku viga.

Idaho Vandals (7-1) ja Kätlin Kangur lisasid tabelisse kaks võitu, kui nädala esimeses mängus saadi numbritega 82:53 jagu Colgate'ist (4-3) ning teises matšis alistati Wichita State (1-7) 83:61. 19-aastane eestlanna viibis esimeses mängus väljakul 3 minutit ning sai protokolli kirja 2 punkti (kahesed 1/1), ühe söödu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Teises matšis olid vastavad numbrid 3 minutit, üks punkt (vabavisked 1/2) ja 2 isiklikku viga.

Chipola College (7-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas edukalt, kui tulemusega 98:34 saadi jagu Lurleen B. Wallace Community College'ist. 20-aastane eestlanna kogus 19 minutiga 8 punkti (kahesed 4/4, kolmesed 0/1), 4 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu ja ühe isiklikku viga.