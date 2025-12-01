X!

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

Premium liiga
Premium liiga: Harju JK Laagri - Nõmme Kalju
Premium liiga: Harju JK Laagri - Nõmme Kalju Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas seitsmenda koha saanud Harju Laagri teatas, et meeskonnast lahkusid väravavaht Ivans Baturins, ründaja Kristofer Piht ja poolkaitsja Mahamud Karimu.

Läti puurivaht Baturins kaitses lõppenud liigahooajal Harju väravat 35 kohtumises, olles tiimis enim mänguminuteid (3150) teeninud mängijaks. Oma värava hoidis ta puhtana kolm korda, kirjutab Soccernet.ee.

Piht andis harjukatest kõige rohkem resultatiivseid sööte - viis. Ta käis väljakul samuti 35 kohtumises ja lõi ise kuus väravat. Piht võitis 209 õhuvõitlust, mis oli kogu Premium liiga parim näitaja.

Ghana poolkaitsja Karimu sai kirja vaid kaheksa liigakohtumist ja ühe punase kaardi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

29.11

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

22.11

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

17.11

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

11.11

Tammeka otsib Valtnale asendajat

10.11

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks

08.11

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

08.11

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

08.11

VIDEO | Kolm väravat tagasid Florale otsustavas voorus tiitli

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo