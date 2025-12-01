Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

Jalgpalli Premium liigas seitsmenda koha saanud Harju Laagri teatas, et meeskonnast lahkusid väravavaht Ivans Baturins, ründaja Kristofer Piht ja poolkaitsja Mahamud Karimu.

Läti puurivaht Baturins kaitses lõppenud liigahooajal Harju väravat 35 kohtumises, olles tiimis enim mänguminuteid (3150) teeninud mängijaks. Oma värava hoidis ta puhtana kolm korda, kirjutab Soccernet.ee.

Piht andis harjukatest kõige rohkem resultatiivseid sööte - viis. Ta käis väljakul samuti 35 kohtumises ja lõi ise kuus väravat. Piht võitis 209 õhuvõitlust, mis oli kogu Premium liiga parim näitaja.

Ghana poolkaitsja Karimu sai kirja vaid kaheksa liigakohtumist ja ühe punase kaardi.