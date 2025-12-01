Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

Hispaania jalgpallinaiskonna ja FC Barcelona mängujuht Aitana Bonmati murdis pühapäeval treeningul jalaluu ning peab mitu kuud väljakutelt eemal olema.

Hispaania naiskond mängis reede õhtul võõrsil naiste Rahvuste liiga finaali avamängus Saksamaaga väravateta viiki ning valmistus teisipäeval toimuvaks kordusmänguks, kui Bonmati pühapäevasel treeningul vigastada sai.

Kataloonia meedia sõnul põrkas Bonmati treeningmängu käigus ühe koondisekaaslasega kokku ja maandus õnnetult, arstid diagnoosisid tal murru vasakus pindluus. Taastumine võtab aega vähemalt kaks kuud, kui vaja on ka operatsiooni, siis kauem.

"See on väga suur kaotus," tõdes Hispaania peatreener Sonia Bermudez. "Loodame, et ta taastub võimalikult ruttu. Naiskonnaga on kõik hästi ja mängijad teavad, kui palju neid toetatakse - tahame võidu pühendada oma vigastatud mängijatele."

27-aastane Bonmati on kolmel viimasel aastal võitnud Ballon d'Or'i ning ühtlasi FIFA poolt nimetatud maailma parimaks naisjalgpalluriks. Mullu pärjati ta ka Laureuse spordipreemiaga.