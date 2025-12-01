Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

Palumets tegi Slovakkia kõrgliiga 16. voorus täismängu, mida rikastas väravasöödu ja kollase kaardiga. Podbrezova võõrustas hõbedakohal olevat MŠK Žilinat, kelle vastu saadi juhtima teise poolaja alguses. Kiirelt pärast seda oli Palumets abis sepistamas teist väravat: tema madalale pallile sai jala vastu kapten Samuel Štefanik. Podbrezova hoiab liigatabelis kuuendat kohta, vahendab Soccernet.

Hõbedaklubi nüpeldasid ka Robi Saarma ja Pardubice, kes alistasid Sparta 4:2. Põhikoosseisu kuulunud paremkaitsja Saarma vahetati välja 64. minutil. Teisel kohal olevat Praha Spartat ja 12. tabelireale tõusnud Pardubicet lahutavad 19 punkti.

