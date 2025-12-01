X!

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

Jalgpall
Kevor Palumets (nr 80).
Kevor Palumets (nr 80). Autor/allikas: FK Železiarne Podbrezová/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Kevor Palumets andis Podbrezova Železiarne võidumängus väravasöödu ning Robi Saarma aitas Pardubicel põrmustada Tšehhi eelmist meistrit Praha Spartat.

Palumets tegi Slovakkia kõrgliiga 16. voorus täismängu, mida rikastas väravasöödu ja kollase kaardiga. Podbrezova võõrustas hõbedakohal olevat MŠK Žilinat, kelle vastu saadi juhtima teise poolaja alguses. Kiirelt pärast seda oli Palumets abis sepistamas teist väravat: tema madalale pallile sai jala vastu kapten Samuel Štefanik. Podbrezova hoiab liigatabelis kuuendat kohta, vahendab Soccernet.

Hõbedaklubi nüpeldasid ka Robi Saarma ja Pardubice, kes alistasid Sparta 4:2. Põhikoosseisu kuulunud paremkaitsja Saarma vahetati välja 64. minutil. Teisel kohal olevat Praha Spartat ja 12. tabelireale tõusnud Pardubicet lahutavad 19 punkti.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

09:13

Madridi Real komistas jälle

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

30.11

City päästis kolm punkti lisaminutitel, Sunderland tõusis esinelikusse

30.11

Dani Olmo kaks väravat aitasid Barcelona tabeliliidriks

30.11

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

sport.err.ee uudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

08:47

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

loetumad

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo