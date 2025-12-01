Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

Pietrangeli lahkumist kinnitas Itaalia tenniseliit. Surma põhjust ei avaldatud, kuid varem oli teada, et tema tervis halvenes pärast 2024. detsembris üle elatud rasket kukkumist.

"Täna kaotas Itaalia tennis oma suurima sümboli ja mina lähedase sõbra. Nicola Pietrangeli ei olnud ainult meister, vaid ta õpetas meile, mida tähendab võitmine nii väljakul kui ka väljaspool seda. Tema oli alguspunktiks meie tennisele. Tema abil mõistsime, et ka meie saame konkureerida maailma tippudega," ütles Itaalia tenniseliidu president Angelo Binaghi.

Pietrangeli sündis 1933. aastal Tuneesias itaallasest isa ja venelannast ema perre. Ta hakkas tennist õppima Teise Maailmasõja ajal vangilaagris, kus hoiti luku taga tema isa Giuliot. Pärast sõja lõppu kolis pere Rooma, kus Nicola liitus Lazio jalgpalliklubiga.

Pietrangeli oli andekas sportlane nii jalgpallis kui ka tennises, aga lõpuks langetas valiku tennise kasuks ning pääses 1952. aastal võistlema Itaalia meistrivõistlustele.

Tema tõus tippude sekka oli kiire ja 1959. aastal sai Piatrangelist esimene Itaalia tennisist, kes võitnud üksikmängus suure slämmi tiitli, kui triumfeeris Prantsusmaa lahtistel. Tol aastal võitis ta Prantsusmaa lahtistel ka paarismängu ning järgmisel aastal kaitses edukalt oma üksikmängu tiitlit.

Kokku võitis Pietrangeli oma karjääri jooksul 48 üksikmängu tiitlit ja nautis suurimat edu Davise karikaturniiril, kus pidas rekordilised 164 matši, millest võitis suisa 120. 1976. aastal aitas ta kaptenina Itaalia koondise esmakordselt Davise karikaturniiri võitjaks.

Pietrangeli on tänaseni ainus Itaalia mängija, kes valitud tennise kuulsuste halli liikmeks.