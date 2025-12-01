Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

Napoli kangelaseks kerkis ääreründaja David Neres, kes lõi võiduvärava 36. minutil, kui realiseeris enda algatatud kiirrünnaku.

A lightning-fast Napoli counter, finished by David Neres

Milano Inter sai võõral väljaku Pisast jagu 2:0. Mõlema värava eest hoolitses meeskonna kapten Lautaro Martinez, kes sai jala valgeks 69. minutil ja jõudis uuesti sihile 83. minutil.

Lautaro Martínez's brace gave Inter the win over Pisa

Esikoha nimel käib tihe heitlus, sest neli paremat meeskonda mahuvad ühe punkti sisse. Milanil ja Napolil on koos 28 punkti ning Interil ja Romal 27.

Interi ja Roma kõrvale võib võidu korral tõusta Bologna, kes läheb esmaspäeva hilisõhtul 13. vooru viimases kohtumises vastamisi Cremonesega.