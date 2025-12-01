TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

X!

Täna kell 19.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli MM-valiksarja mängult Eesti - Tšehhi. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marek Doronin, stuudiot juhib Tarmo Tiisler ja reporteriks on Anu Säärits.

Eesti koondis alustas MM-valiksarja eelmisel reedel pöörase lisaaja võiduga Sloveenia üle. Tšehhi oli samuti avamängus edukas, alistades Rootsi 97:80.

Sloveeniaga matši vahele jätnud Janari Jõesaar kuulub täna 12-mehelisse koosseisu ning välja jääb Siim Markus-Post, kes Koperis minuteid ei teeninud.

Koondise kapteni Kristian Kullamäe sõnul on Tšehhi meeskond Sloveeniaga võrreldes kogenum ja pikem. "Nad on natukene teistsuguse stiiliga meeskond ja neil on võib-olla ühtlasema pikkusega tüüpe. Nad on kaitses natukene suuremad ja võtavad ruumi ära. Peame olema nende kaitse formatsioonideks valmis ja siis rünnakul häid lahendusi tegema. Neil on suurust rohkem kui Sloveenial, aga neil on ka mingid nõrgad kohad, mida me siis proovime rünnakul kasutada."

Kolm kuud tagasi alistas Eesti meeskond Riias EM-il Tšehhi koondise 14 punktiga, kuid siis ei olnud vastasmeeskonnal nende NBA kogemustega mängujuhti Tomaš Satoranskyt, kes viskas Rootsile 16 punkti.

"Nad mängivad väga agressiivset pick and roll kaitset, mis on võib-olla tänasel päeval mitte nii tavaline. Sellega peame kõigepealt hakkama hakkama saama. See on eelkõige esimene asi rünnakul ja kaitses peame jälgima, kuidas ise tegeleme Satoransky pick and roll'iga," sõnas koondise peatreener Heiko Rannula.

