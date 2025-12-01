Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

Duplantis nihutas tänavu maailmarekordit neljal korral, viies tippmargi Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel lõpuks 6.30-ni.

Rootslane võitis kokku 16 võistlust, sealhulgas MM-tiitli nii sisetingimustes (Nanijng) kui ka välitingimustes (Tokyo). Ühtlasi krooniti ta Teemantliigas võitjaks viiendat aastat järjest.

Naiste 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi omanik McLaughlin-Levrone otsustas sel aastal keskenduda sileda maa 400 meetri jooksule. Otsus tasus end ära, sest ameeriklanna tuli Tokyos maailmameistriks kõigi aegade teise tulemusega 47,78. Lisaks võitis McLaughlin-Levrone MM-kulla 4x400 meetri teatejooksus.

Tõusva tähe kategoorias pälvisid tunnustust keenialane Edmund Serem ja hiinlanna Zhang Jiale. 17-aastane Serem saavutas Tokyo MM-il 3000 meetri takistusjooksus pronksmedali ning 19-aastane Jiale tuli Tokyos pronksile naiste vasaraheites.