Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

Duplantisele andis auhinna üle Monaco prints Albert II.
Duplantisele andis auhinna üle Monaco prints Albert II.
Rahvusvahelise kergejõustikuliidu auhinnagalal Monacos nimetati aasta parimateks Rootsi teivashüppaja Armand Duplantis ja USA jooksutäht Sydney McLaughlin-Levrone.

Duplantis nihutas tänavu maailmarekordit neljal korral, viies tippmargi Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel lõpuks 6.30-ni.

Rootslane võitis kokku 16 võistlust, sealhulgas MM-tiitli nii sisetingimustes (Nanijng) kui ka välitingimustes (Tokyo). Ühtlasi krooniti ta Teemantliigas võitjaks viiendat aastat järjest.

Naiste 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi omanik McLaughlin-Levrone otsustas sel aastal keskenduda sileda maa 400 meetri jooksule. Otsus tasus end ära, sest ameeriklanna tuli Tokyos maailmameistriks kõigi aegade teise tulemusega 47,78. Lisaks võitis McLaughlin-Levrone MM-kulla 4x400 meetri teatejooksus.

Tõusva tähe kategoorias pälvisid tunnustust keenialane Edmund Serem ja hiinlanna Zhang Jiale. 17-aastane Serem saavutas Tokyo MM-il 3000 meetri takistusjooksus pronksmedali ning 19-aastane Jiale tuli Tokyos pronksile naiste vasaraheites.

