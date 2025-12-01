Madridi Real komistas jälle

Girona haaras juhtohjad avapoolaja lõpus, kui sihile jõudis Azzedine Ounahi. Real viigistas 67. minutil Kylian Mbappe penaltist, ent enamaks võimeline ei olnud.

Real pidi liigatabelis esikoha loovutama Barcelonale, kes sai laupäeval 3:1 võidu Deportivo Alavesi üle. Barcelonal on kirjas 34 punkti, Real kaotab neile ühe punktiga.

Realile kaotab omakorda ühe punktiga Villareal, kes teenis viienda võidu järjest, saades võõral murul Real Sociedadist jagu 3:2. Võitjate kolmest väravast kaks kirjutati Alberto Moleiro nimele, kolmanda tabamuse eest hoolitses Ayoze Perez.

Teistes pühapäevastes mängudes alistas Espanyol võõrsil Celta Vigo 1:0 ning Betis võttis võõrsil 2:0 võidu linnarivaali Sevilla üle. Betisel ja Espanyolil on mõlemal 24 punkti, tabelis paiknetakse vastavalt viiendal ja kuuendal kohal.