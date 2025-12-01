X!

Madridi Real komistas jälle

Jalgpall
Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliigas loovutas Madridi Real punkte kolmandat mängu järjest, kui pühapäeval tehti võõrsil Gironaga 1:1 viik.

Girona haaras juhtohjad avapoolaja lõpus, kui sihile jõudis Azzedine Ounahi. Real viigistas 67. minutil Kylian Mbappe penaltist, ent enamaks võimeline ei olnud.

Real pidi liigatabelis esikoha loovutama Barcelonale, kes sai laupäeval 3:1 võidu Deportivo Alavesi üle. Barcelonal on kirjas 34 punkti, Real kaotab neile ühe punktiga.

Realile kaotab omakorda ühe punktiga Villareal, kes teenis viienda võidu järjest, saades võõral murul Real Sociedadist jagu 3:2. Võitjate kolmest väravast kaks kirjutati Alberto Moleiro nimele, kolmanda tabamuse eest hoolitses Ayoze Perez.

Teistes pühapäevastes mängudes alistas Espanyol võõrsil Celta Vigo 1:0 ning Betis võttis võõrsil 2:0 võidu linnarivaali Sevilla üle. Betisel ja Espanyolil on mõlemal 24 punkti, tabelis paiknetakse vastavalt viiendal ja kuuendal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:13

Madridi Real komistas jälle

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

30.11

City päästis kolm punkti lisaminutitel, Sunderland tõusis esinelikusse

30.11

Dani Olmo kaks väravat aitasid Barcelona tabeliliidriks

30.11

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

29.11

Metsa klubi oli lähedal Bayerni üllatamisele

29.11

Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Leedule

29.11

Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

29.11

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

sport.err.ee uudised

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

08:47

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

30.11

ETV spordisaade, 30. november

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

30.11

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

30.11

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

loetumad

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Kläbo ei mahtunud ühisstardiga sõidus esikümnessegi, Alev 38.

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo