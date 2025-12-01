X!

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

Korvpall
Shai Gilgeous-Alexander (viskel).
Shai Gilgeous-Alexander (viskel). Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA teenis tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder 12. võidu järjest. Thunderi lähim konkurent Los Angeles Lakers pikendas oma võiduseeria seitsmele mängule.

Thunder alistas läinud ööl võõras saalis Portland Trail Blazersi 123:115 (24:19, 30:36, 31:32, 38:28).

Kolm esimest veerandaega kulgesid tasavägiselt ja viimase 12 minuti eel oli Trail Blazers ees 87:85. Thunder haaras kohe neljanda veerandi alguses eduseisu ja kuigi Trail Blazers jõudis korduvalt kahe punkti kaugusele, siis suutis külalismeeskond edu lõpuni hoida.

Shai Gilgeous-Alexander vedas võitjaid 26 punktiga ning Chet Holmgren tõi 19 punkti ja võttis üheksa lauapalli. Trail Blazers toetus rünnakul Deni Avdijale, kes sooritas vägeva kolmikduubli, kogudes enda arvele 31 punkti, 19 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu.

Thunder kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale 20. võidu. Kusjuures Trail Blazers on ainus meeskond, kes seni Thunderist jagu saanud, kui 5. novembril teeniti napp 121:119 võit. Trail Blazersil on kirjas kaheksa võitu ja 12 kaotust.

Los Angeles Lakers sai Luka Doncic eestvedamisel kodusaalis jagu New Orleans Pelicansist 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29).

Doncic viskas esimesel veerandil 20 punkti ja kogus mängu lõpuks 34 silma. Lisaks hankis sloveen 12 lauapalli ja jagas kaaslastele seitse korvisöötu. Austin Reaves lisas omalt poolt 33 punkti. Pelicansi resultatiivseimana tõi 23 punkti Bryce McGowens.

Lakers (15-4) jääb läänekonverentsi liidrist Thunderist nelja võidu kaugusele. Pelicans (3-18) on viimasel ehk 15. kohal.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 107:115
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 125:112
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 115:117
New York Knicks - Toronto Raptors 116:94
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 134:142 (la.)
Utah Jazz - Houston Rockets 101:129

Toimetaja: Henrik Laever

