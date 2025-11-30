Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

Mäesuusatamise naiste MK-sarjas ei olnud slaalomis taas vastast ameeriklannale Mikaela Shiffrinile, kes võttis sel distsipliinil oma neljanda järjestikuse etapivõidu.

Shiffrin edestas kodusel Copper Mountaini jõuproovil esimesel laskumisel 0,28 sekundiga šveitslannat Wendy Holdeneri. Vähem kui sekundiga kaotasid ameeriklannale veel ka austerlanna Katharina Liensberger (+0,69) ja Albaania esindaja Lara Colturi (+0,69).

Teisel laskumisel jäi Shiffrin alla üksnes prantslannale Caitlin McFarlane'ile, kes oli 0,18 sekundit kiirem.

Shiffrin sai kahe laskumise kokkuvõttes kirja aja 1.48,75. Tegu oli tema karjääri 104. etapivõiduga ja 67. esikohaga slaalomis.

Teise laskumisega tegi suure tõusu sakslanna Lena Dürr, kes kerkis seitsme koha võrra Shiffrini seljataha teiseks (+1,57). Kolmanda koha saavutas Colturi (+1,85).

Kuue parema hulka mahtusid ka Holdener (+1,99), rootslanna Anna Swenn Larsson (+2,06) ja Liensberger (+2,08).

Shiffrin juhib nii MK-sarja üldarvestuses (368 punkti) kui ka slaalomi arvestuses (300 p). Mõlemas arvestuses järgnevad talle Colturi (278 p; 220 p) ja Dürr (224 p; 166 p).

Naiste MK-sari jätkub järgmisel nädalal Kanada suusakeskuses Tremblantis, kus sõidetakse suurslaalomit.