Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

Mistra alustas võõrsil Vilniuse Šviesa vastu hästi, kui Kert Liinati teise järjestikuse tabamuse järel võeti 10. minutiks 5:2 eduseis. Kümme minutit hiljem oli seis viigis, aga poolaja lõpus suutis Mistra kerge initsiatiivi taastada ning Arno Vare tabamus tõi poolajaks tabloole seisu 14:11.

Teisel poolajal oli 44. minutiks seis taas viigis (19:19). Edasi kulgeti kordamööda skoorides ja kumbki meeskond initsiatiivi haarata ei suutnud. Kolm minutit enne lõppu oli Mistra 25:27 kaotusseisus, kuid Karl Roosna kolm väravat ning Mikola Naumi viimase sekundi tõrje andsid Eesti klubile 28:27 võidu.

Arno Vare ja Kert Liinat viskasid lõpuks seitse, Kert Liinat kuus väravat. "Kuigi alustasime kohtumist hästi, siis sama ei saa öelda teise poolaja esimeste hetkede kohta. Tulime garderoobist väga uniselt välja. Mis ma selle lõpu kohta ikka öelda oskan. Super meeskond ja kõik tegid ideaalselt oma töö ära. Võitlesime viimase minutini ja see tasus täna end ära," võttis Liinat kohtumise kokku.

Viljandi HC pidi vaatamata Sten Maasalu üheksale tabamusele Klaipeda Dragunasele alla vanduma 27:35. Põlva Serviti sai kirja võidupunktid, kui Kermo Saksingu kuue värava toel alistati Kaunase Granitas 35:28.

Mistra, Põlva ja Viljandi jätkavad kõik Balti liiga kohtumisi 13. detsembril. Enne ootab kõiki kolme järgmisel nädalavahetusel ees karikavõistluste finaalturniir, kus Mistra ja Põlva kohtuvad ühes poolfinaalis ning Viljandi võitleb kullamängu koha eest SK Tapa/Team Kaitseväe meeskonnaga.

Balti liiga tabeliseis: 1. Klaipeda 14 punkti, 2. Mistra 12 p, 3. Šviesa 9 p, 4. Serviti 9., 5. HC Cocks 8 p, 6. ASK/MSG 8 p, 7. Dobele 5 p, 8. Viljandi 4 p, 9. Pasvalio Pieno žvaigždes 2 p, 10. Granitas 1 p.