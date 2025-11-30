X!

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

Käsipall
Mistra (rohelises) lõpetas Balti liigas Leedu tuuri võidukalt.
Mistra (rohelises) lõpetas Balti liigas Leedu tuuri võidukalt. Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Käsipalli Balti liigas olid pühapäeval võidukad Mistra ja Põlva Serviti, Viljandi HC leppis kaotusega.

Mistra alustas võõrsil Vilniuse Šviesa vastu hästi, kui Kert Liinati teise järjestikuse tabamuse järel võeti 10. minutiks 5:2 eduseis. Kümme minutit hiljem oli seis viigis, aga poolaja lõpus suutis Mistra kerge initsiatiivi taastada ning Arno Vare tabamus tõi poolajaks tabloole seisu 14:11.

Teisel poolajal oli 44. minutiks seis taas viigis (19:19). Edasi kulgeti kordamööda skoorides ja kumbki meeskond initsiatiivi haarata ei suutnud. Kolm minutit enne lõppu oli Mistra 25:27 kaotusseisus, kuid Karl Roosna kolm väravat ning Mikola Naumi viimase sekundi tõrje andsid Eesti klubile 28:27 võidu.

Arno Vare ja Kert Liinat viskasid lõpuks seitse, Kert Liinat kuus väravat. "Kuigi alustasime kohtumist hästi, siis sama ei saa öelda teise poolaja esimeste hetkede kohta. Tulime garderoobist väga uniselt välja. Mis ma selle lõpu kohta ikka öelda oskan. Super meeskond ja kõik tegid ideaalselt oma töö ära. Võitlesime viimase minutini ja see tasus täna end ära," võttis Liinat kohtumise kokku.

Viljandi HC pidi vaatamata Sten Maasalu üheksale tabamusele Klaipeda Dragunasele alla vanduma 27:35. Põlva Serviti sai kirja võidupunktid, kui Kermo Saksingu kuue värava toel alistati Kaunase Granitas 35:28.

Mistra, Põlva ja Viljandi jätkavad kõik Balti liiga kohtumisi 13. detsembril. Enne ootab kõiki kolme järgmisel nädalavahetusel ees karikavõistluste finaalturniir, kus Mistra ja Põlva kohtuvad ühes poolfinaalis ning Viljandi võitleb kullamängu koha eest SK Tapa/Team Kaitseväe meeskonnaga.

Balti liiga tabeliseis: 1. Klaipeda 14 punkti, 2. Mistra 12 p, 3. Šviesa 9 p, 4. Serviti 9., 5. HC Cocks 8 p, 6. ASK/MSG 8 p, 7. Dobele 5 p, 8. Viljandi 4 p, 9. Pasvalio Pieno žvaigždes 2 p, 10. Granitas 1 p.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

29.11

Servitil jäi Balti liiga liidri alistamisest pisut puudu

27.11

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

27.11

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

25.11

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

23.11

Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu

14.11

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

10.11

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

10.11

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

09.11

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:31

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

20:58

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

20:22

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

17:57

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

17:13

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

16:42

Audentese SG lõpetas Balti liiga nädalavahetuse kaotusega

16:16

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

15:50

Eesti tennise tulevikulootus võitis Prantsusmaal J100 turniiri

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

15:05

Ilves: minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui võis tunduda

14:21

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

loetumad

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

14:21

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo