Audentese SG lõpetas Balti liiga nädalavahetuse kaotusega

Audentese SG.
Audentese SG. Autor/allikas: Audentes SG/NK/Facebook
Audentese Spordigümnaasium pidi Elme Messer naiste Balti liiga põhiturniiril vastu võtma teise järestikuse kaotuse, tunnistades Leedu võistkonna paremust.

Audentese naiskond alustas kolmemängulist Leedu miniturneed reedel 3:0 võiduga Leedu U-18 võistkonna üle, misjärel jäädi laupäeval 0:3 alla kolmekordsele meistrile Kaunase VDU-le. Pühapäeval kohtuti Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC võistkonnaga ning Audentes pidi leppima 0:3 (14:25, 27:29, 22:25) kaotusega. Seejuures oli Eesti esindusel teises geimis enda servil kasutada kokku kolm geimpalli, kuid ükski geimivõitu ei toonud, vahendab Volley.ee.

Freia Liisa Palk tõi Audentesele 11 punkti, kuid efektiivsusnäitaja oli -4. Heidi Vahula, Karmen Tugedam ja Heleri Soodla lisasid võrdselt kuus punkti.

Võitjad lahendasid punktiks 40 protsenti rünnakutest ja kogusid seitse blokipunkti, kaotajate rünnakuefektiivsus oli 34 protsenti ja blokis saavutati neli punkti. Leedulannad olid paremad ka servil, lüües seitsme vea juures seitse ässa. Audentesel õnnestus servida viis ässa, kuid vigu kogunes selgelt rohkem ehk 14.

12 punkti kogunud Audentese Spordigümnaasium jätkab viiendal tabelireal, lähim jälitaja Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC jääb pühapäevase võidu järel maha vaid punktiga.

Tabeliseis: 1. TÜ/Bigbank 22 punkti, 2. Rae SK/VIASTON 20 p, 3. Kaunas-VDU 18 p, 4. RSU 17 p, 5. Audentese SG 12 p, 6. Vilniuse VMSM 11 p, 7. Leedu U-18 5 p, 8. Riia Võrkpallikool/LU 3 p, 9. Läti U-18 0 p.

Toimetaja: Henrik Laever

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

