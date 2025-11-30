Eesti tennise tulevikulootus võitis Prantsusmaal J100 turniiri

13-aastane Elizaveta Anikina võitis esimest korda juunioride ITF-i J100 turniiri. Prantsusmaal St. Gregoire'is peetud võistlustel alistas ta laupäevases finaalis Clemence Lesdos' 6:0, 6:4.

Peamiselt heitles asetuseta Anikina 15-16-aastaste mängijatega, kirjutab Tennisnet.ee. Kõige kõvema võidu sai ta poolfinaalis esimesena asetatud 16-aastase Elfya Ba (Belgia ITF Juniors 251.) üle, kui alistas ta 3:6, 6:4, 7:6.

Anikina sai jagu veel kahest asetatud mängijast, teises ringis võitis ta itaallannat Vittoria Vignolinit 3:6, 6:1, 6:2 ja veerandfinaalis prantslannat Ninon Carpentier'd 6:3, 6:1. Paarismängus Anikina ei osalenud.

Maailma juunioride edetabelis kerkib Anikina 310. koha kanti ja tal on kirjas ainult viis turniiri, aga arvesse läheb kuus paremat. Samas kuulub Anikina järgmisel aastal ikka veel U-14 klassi.