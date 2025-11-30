X!

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

Jalgpall
Norrköping - Örgryte kordusmäng
Norrköping - Örgryte kordusmäng Autor/allikas: Kuvatõmmis otseülekandest
Jalgpall

Rootsi jalgpalli kõrgliiga Allsvenskani teine üleminekumäng kestis Norrköpingis fännirahutuste tõttu enam kui neli ja pool tundi.

Rootsi kõrgliigast langesid tänavu otse välja Värnamo ja Östers, kelle asemel said automaatselt koha esiliigas vastavalt esimese ja teisena lõpetanud Västeras ning Kalmar. Allsvenskanis 14. koha saanud Norrköping läks üleminekumängus vastamisi Örgrytega ning pidi võõrsil avamängus vastu võtma 0:3 kaotuse.

Laupäevases kordusmatšis Norrköpingul vastuseid ei olnud ning väravaid ei löödud - seda sai aga ametlikult kinnitada koguni neli ja pool tundi kestnud matši järel. Kodumeeskonna poolehoidjad hakkasid kohtumise lõpus väljakule loopima objekte ja pürotehnikat, mis süütas muuhulgas kunstmuru. Kokku jätsid kohtunikud mängu pooleli neljal korral, enne kui Örgryte viimaks kõrgliigakoha tagas.

"Kogu austuse juures vihaste ja pettunud Norrköpingu fännide vastu, aga kõik on nõus, et pürotehnika ei kuulu Rootsi jalgpalli. See on Rootsi jalgpalli ja IFK Norrköpingu jaoks mustaks päevaks," sõnas mängu järel SVT jalgpalliekspert Jonas Eriksson.

Viimati 16 aastat tagasi kõrgliigas mänginud Göteborgi klubi Örgryte fännid jooksid viimaks kõlanud lõpuvile järel väljakule, aga politsei kasutas olukorra kontrollimiseks tulekustuteid. Vahuga said pihta ka mängijad. Kui Örgryte poolkaitsja Amel Mujanici arvates polnud vahul eriti vigagi, siis ründaja Noah Christoffersson ei nõustunud. "See polnud üldse hea, tunnen siiani selle maitset - see on üsna rõve ja veider, natuke nagu liiv," ütles Christofferson mängu järel.

Toimetaja: Anders Nõmm

