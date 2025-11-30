Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

Reedel algasid Itaalias Vareses harrastusratturite maailmameistrivõistlused cyclo-crossis. Avapäeval sõidetud võistkondlikus teatesõidus saavutas Eesti koondis koosseisus Gerd Kodanik, Caspar Austa, Joonas Maanurm ja Kristi Kuldkepp esimese koha.

Eestlaste võiduajaks mõõdeti 26 minutit ja 40 sekundit. Teise koha teenis Itaalia nelik (+0.28) ja kolmanda Prantsusmaa koondis (+1.37). Kokku oli stardis kaheksa riiki.

Kuigi tänavu veel võistkondlikus teatesõidus maailmameistritiitleid välja ei antud, võib see korraldajate sõnul järgmisel aastal olla ametlikult osa programmist.