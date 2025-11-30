VAATA OTSE | Kuidas läheb Eestil hooaja esimeses segateatesõidus?

Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil Rootsis Östersundis sõidetakse pühapäeval segateatesõit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Numbri all 17 võistlevat Eestit esindavad pühapäeval Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Tuuli Tomingas ja Regina Ermits.

Kodupubliku ees tulevad Rootsi võistlusvormis lumele Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Gestbolm ja Hanna Öberg. Prantsusmaa on stardis koosseisus Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ning Lou Jeanmonnot, Norra nelikuks on Endre Strömsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Offigstad Knotten ja Ingrid Landmark Tandrevold.

Paaris- ja segateatesõit on sel hooajal lisaks Östersundile kavas jaanuari keskel Nove Mestos ning märtsi keskel Otepääl, segateatesõit toimub ka Milano Cortina taliolümpiamängudel.