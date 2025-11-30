Dani Olmo kaks väravat aitasid Barcelona tabeliliidriks

Alaves, kellest olid enne laupäevase mängu algust vähem väravaid löönud vaid Oviedo ja Osasuna, läks Pablo Ibaneze tabamusest juhtima juba 44. sekundil.

Kodumeeskond vastas aga kiirelt, kui kaheksandal minutil viigistas karistusalas lahtiseks jäänud palli tugeva löögiga võrku saatnud Lamine Yamal ning 26. minutil viis Dani Olmo Barcelona ette. Hispaania koondislane vormistas matši kolmandal lisaminutil Yamali hea söödu järel ka lõppskoori.

14 mänguga 34 punkti kogunud ja viimased neli mängu võitnud Barcelona tõusis ühtlasi tabeliliidriks. Kaks punkti vähem teeninud põline rivaal Madridi Real sõidab pühapäeval külla Gironale. Barcelona järgmiseks vastaseks on kolmandal kohal olev Madridi Atletico.