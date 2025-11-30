X!

Miami ja Toronto ilus seeria sai otsa, Flagg vedas Dallase võidule

Korvpall
Cooper Flagg
Cooper Flagg Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA nihutas suvise draft'i avavalik Cooper Flagg taas oma punktirekordit, kui viskas Dallas Mavericksi 114:110 võidumängus Los Angeles Clippersi vastu 35 punkti.

Läänekonverentsi põhja kuuluvate meeskondade mängus viskas Klay Thompson otsustaval veerandajal 17 punkti ning Flagg tabas oma 22 viskest 13. Draft'i avavaliku 35 ja kogenud Thompsoni 23 punkti aitasid Dallasel (6-15) lõpetada kolmemängulise kaotusteseeria.

Idakonverentsis said otsa kaks pikka võiduseeriat. Toronto Raptors (14-6) oli enne laupäeva võitnud üheksa ning Miami Heat (13-7) kuus mängu, aga Raptors pidi tunnistama Charlotte Hornetsi (6-14) 118:111 ja Heat idakonverentsi liidri Detroit Pistonsi (16-4) 138:135 paremust.

Miles Bridges viskas Hornetsi kasuks 35 punkti, Raptorsi resultatiivseim oli Scottie Barnes 30 punktiga. Cade Cunningham tõi Pistonsile 29 ja 12 viskest kümme tabanud Tobias Harris 26 punkti, hästi sekkusid ka pingimängijad.

Denver Nuggets (14-5) tabas oma 38 kaugviskest 22, mängu lõpuks 26 punkti visanud Nikola Jokicil jäi üks lauapall puudu kolmikduublist ning läänekonverentsis neljandal kohal olev Nuggets alistas 130:112 Phoenix Sunsi (12-9) 130:112.

Toimetaja: Anders Nõmm

