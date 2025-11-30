X!

VAATA OTSE | Eesti pani paarissegateates välja Zahkna ja Külma

Laskesuusatamine
{{1764490020000 | amCalendar}}
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapp Rootsis Östersundis jätkub pühapäeval segateatesõitudega. Esmalt on kavas paarissegateatesõit, kus Eesti koondist esindavad Rene Zahkna ja Susan Külm. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.45, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Kui tavaliselt on Eesti paarissegateatesõidu duoks Rene Zahkna ja Regina Ermits, siis koos Susan Külmaga on Zahkna varemgi võistelnud, viimati Antholz-Anterselva MK-etapil 2024. aasta jaanuaris.

Prantsusmaad esindavad Östersundis Quentin Fillon Maillet ja Camille Bened, Rootsit Sebastian Samuelsson ja Ella Halvarsson ning Norrat Sturla Holm Lägreid ja Maren Kirkeeide. Eesti stardib numbri all kümme, kokku on stardis 24 duot.

Eelmisel hooajal toimunud neli paarissegateatesõitu said ka neli erinevat võitjat, kuid Prantsusmaa lisas ka kaks teist kohta. Eesti saagiks jäi MK-sarjas seitsmes, kaheksas ja üheksas koht ning MM-il tuli leppida 15. kohaga.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

14:37

VAATA OTSE | Eesti pani paarissegateates välja Zahkna ja Külma Uuendatud

11:30

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eestil hooaja esimeses segateatesõidus?

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

29.11

Viigipuu: määrdemehed panid täppi, kutid sõitsid ka hästi

25.11

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

16.11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16.11

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

sport.err.ee uudised

14:37

VAATA OTSE | Eesti pani paarissegateates välja Zahkna ja Külma Uuendatud

14:21

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

13:01

City päästis kolm punkti lisaminutitel, Sunderland tõusis esinelikusse

12:22

Kläbo ei mahtunud ühisstardiga sõidus esikümnessegi, Alev 38.

11:45

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

11:30

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eestil hooaja esimeses segateatesõidus?

11:08

Dani Olmo kaks väravat aitasid Barcelona tabeliliidriks

10:46

Miami ja Toronto ilus seeria sai otsa, Flagg vedas Dallase võidule

09:32

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

08:59

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

08:36

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo