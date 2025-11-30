VAATA OTSE | Eesti pani paarissegateates välja Zahkna ja Külma

Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapp Rootsis Östersundis jätkub pühapäeval segateatesõitudega. Esmalt on kavas paarissegateatesõit, kus Eesti koondist esindavad Rene Zahkna ja Susan Külm. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.45, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Kui tavaliselt on Eesti paarissegateatesõidu duoks Rene Zahkna ja Regina Ermits, siis koos Susan Külmaga on Zahkna varemgi võistelnud, viimati Antholz-Anterselva MK-etapil 2024. aasta jaanuaris.

Prantsusmaad esindavad Östersundis Quentin Fillon Maillet ja Camille Bened, Rootsit Sebastian Samuelsson ja Ella Halvarsson ning Norrat Sturla Holm Lägreid ja Maren Kirkeeide. Eesti stardib numbri all kümme, kokku on stardis 24 duot.

Eelmisel hooajal toimunud neli paarissegateatesõitu said ka neli erinevat võitjat, kuid Prantsusmaa lisas ka kaks teist kohta. Eesti saagiks jäi MK-sarjas seitsmes, kaheksas ja üheksas koht ning MM-il tuli leppida 15. kohaga.