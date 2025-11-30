X!

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

Jalgpall
Flamengo mängijad Copa Libertadorese võitu tähistamas, all keskel Jorginho
Flamengo mängijad Copa Libertadorese võitu tähistamas, all keskel Jorginho Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Lõuna-Ameerika tähtsaima jalgpalli klubiturniiri ehk Copa Libertadorese võitis taas Flamengo, kes alistas Brasiilia tippklubide duellis Palmeirase 1:0.

Limas toimunud pingelises, aga väheste võimalustega finaalis tõi Flamengole 67. minutil võidu endine Madridi Reali, Manchester City ja Juventuse äärekaitsja Danilo, kes suunas peaga väravasse Giorgian de Arrascaeta nurgalöögi. Victor Roquel oli paar minutit enne mängu lõppu viie meetri kaugusel väravast suurepärane võimalus viigistada, aga Danilo sai tema löögile jala vahele.

Flamengost sai esimene Brasiilia klubi, kes Libertadorese võitnud neli korda. Enam tiitleid on Independientel (seitse), Boca Juniorsil (kuus), Uruguay hiiul Penarolil (viis) ning Flamengoga samal pulgal on River Plate ja Estudiantes. Viimasest seitsmest Libertadorese finaalist on Flamengo või Palmeiras võitnud kuus.

Flamengos mängivad mitmed Euroopa jalgpallisõpradele tuntud nimed, näiteks endine Madridi Atletico poolkaitsja Saul Niguez ning Itaalia koondisega Euroopa meistriks kroonitud Jorginho. Lisaks Danilole on Euroopa tippliigadest kodumaale Flamengosse naasnud näiteks Emerson Royal ja Alex Sandro.

Flamengo peatreenerist, endisest Madridi Atletico äärekaitsjast Filipe Luisist sai üheksas mees, kes kroonitud Libertadorese võitjaks nii mängija kui treenerina. Flamengot esindades sai ta karika pea kohale tõsta 2019. ja 2022. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

