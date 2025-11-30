X!

TÄNA OTSE | Rajal kuuenda koha saanud Ilves lõpetab Ruka MK-etapi hüppemäel

Kahevõistlus
Kahevõistlus

Kahevõistluse hooaja esimesele MK-sarja nädalavahetusele Soomes Rukal paneb punkti ühisstardiga võistlus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne hüppemäelt algab kell 14, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu.

Kohe pühapäevase ühisstardist sõidu alguses läksid eest Julian Schmid, Jens Luraas Öftebro ning Stefan Rettenegger, kes kasvatasid 2,5 km vaheajapunktis oma edu juba 20 sekundile.

Trioga liitus seejärel ka Aleksander Skoglund ja kui jälitajad kahandasid poolel võistlusmaal vahe kaheksale sekundile, siis neid enam kätte ei saanudki. Teise grupi eesotsas püsinud Ilves kaotas lõpuks esikoha teeninud Retteneggerile kuuendana 20,6 sekundit, mis tähendab hüppemäel 5,2-punktilist kaotust.

Skoglund (+1,2) oli teine ja Schmid (+2,5) kolmas, Oftebro väsis viimasel ringil ja pidi leppima üheksanda kohaga. Ilvese ette mahtusid veel Samuel Costa ja Eero Hirvonen.

"Väga raske murdmaasõit, Jens pani kohe tempo peale. Olen võidu üle väga õnnelik. Loodame, et meil õnnestub hüppemäele minna, tuul ei ole praegu eriti lubav," ütles Rettenegger pärast sõitu.

Enne murdmaasõitu:

Kristjan Ilves tegi reedel hea suusasõidu, kui läks rajale 11. mehena, hüppevõistluse võitnud austerlasest Thomas Retteneggerist 40 sekundit hiljem, ent kerkis lõpuks neljandaks ning kaotas esikoha pälvinud Johannes Lamparterile 19,5 sekundiga.

Laupäeva jäeti hüppevõistlus tugeva tuule tõttu pooleli, mistõttu pidi Ilves suusasõitu startima 44. kohalt. Eestlane tegi sellegipoolest soliidse sõidu ja sai lõpuks 35. koha.

"Murdmaa vorm tundub endiselt hea ja tegelikult pole ka hüpetel väga viga. Tuleb lihtsalt siinsel hüppemäel veidi enesekindlust koguda," tõdes Ilves pärast võistlust.

Pühapäevane 10 km ühisstardist sõit algab Rukal kell 10, hüppevoor kell 14. Mõlemat otseülekannet näeb ETV2-s.

Toimetaja: Anders Nõmm

