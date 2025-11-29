X!

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

Mäesuusatamine
Alice Robinson
Alice Robinson Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise maailma karika etapil Ameerika Ühendriikides Copper Mountainil võitis laupäeval naiste suurslaalomi Uus-Meremaa esindaja Alice Robinson (1.58,91).

23-aastane Robinson asus liidriks avalaskumise järel ega lasknud teise laskumise jooksul kordagi enda võidus kahelda, edestades teiseks tulnud austerlannat Julia Scheibi 96 sajandiksekundiga.

Ühtlasi tähistas see tema karjääri viiendat MK-etapivõitu, mis teeb temast kõige edukama väljaspoolt Euroopat või Põhja-Ameerikat pärit mäesuusataja läbi ajaloo.

Robinsoni ja Scheibi järel tõusis teise laskumisega esikolmikusse norralanna Thea Louise Stjernesund (+1,08), kes lükkas sealt välja rootslanna Sara Hectori (+1,17).

Kaheksa hulka mahtusid ka Camille Rast (Šveits; +1,41), Lena Dürr (Saksamaa; +1.44,), Zrinka Ljutic (Horvaatia; +1,55) ja Mina Fuerst Holtmann (Norra; +1,62).

Tänavusel hooajal kaks esimest slaalomit võitnud ameeriklanna Mikaela Shiffrin piirdus kodusel trassil 14. kohaga, kaotades Robinsonile kahe laskumise summas 2,08 sekundiga.

Pühapäeval on Copper Mountainil kavas slaalom.

Toimetaja: Siim Boikov

