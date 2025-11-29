Tartu Ülikool/Bigbank tõusis Balti liigas esimeseks

Võõrsil 2024. aasta meistri RSU-ga kohtunud Tartu Ülikool/Bigbank jäi avageimis võõrustajatele alla, kuid ülejäänud kolmes oldi lätlannadest üle ja saavutati 3:1 (22:25, 25:21, 25:23, 25:19) võit. Tänavusel Balti liiga hooajal ühel korral 20 punkti kogunud Ingris Suvi oli lähedal enda rekordi kordamisele, panustades võitu 19 punkti. Kairin Tammel lisas tartlannade edusse 15, Annabel Huik 11, Laura-Liisa Maiste kümme ja Nora Lember kaheksa punkti. Agija Ankevica rõõmustas kodupublikut 19 punktiga. Efektiivsuse arvestuses olid parimad Huik ja Ankevica võrdselt +10 punktiga, vahendab Volley.ee.

Tartu esindus pani võidule aluse hea 41-protsendilise rünnakuefektiivsusega. Riia võistkond realiseeris 33% rünnakutest. Võitjad olid paremad ka blokis, kui võõrustajate viie punkti vastu saavutati kümme blokipunkti. Servil jäi Tartu naiskond nulli – 13 vea kõrvale kogunes 13 ässa. Kaotajad patustasid servil üheksa veaga ja lõid seitse ässa ehk servil jäädi kahega miinusesse.

Ühe kaotuse kõrvale seitsmenda võidu teeninud Tartu Ülikool/Bigbank tõusis 22 punktiga turniiritabelis teiselt kohalt esimeseks, möödudes ühe vähempeetud mänguga 20 punkti saavutanud Rae Spordikool/VIASTON-ist. Teise kaotuse saanud RSU langes 17 punktiga koha võrra neljandaks.

Põhiturniiri esimeses ringis kolmekordsele meistrile ja eelmisel hooajal finaali jõudnud Kaunase VDU-le kaotanud Audentese Spordigümnaasium ei suutnud geimivõiduni jõuda ka teises omavahelises vastasseisus, tunnistades koduväljakul mänginud Leedu võistkonna 3:0 (26:24, 28:26, 25:15) paremust. Seejuures oli Audentesel avageimis 24:21 eduseisus kasutada kolm geimpalli. Eesti võistkond jõudis teises geimis kahe geimpallini, kuid seekord vaid omal servil (24:23 ja 26:25).

Peatreener Marko Mett andis võimaluse 14 erinevale mängijale, kellest punktiarve avasid üheksa. Resultatiivseimana kogus Freia Liisa Palk 13 punkti. Heidi Vahula lisas kuus punkti.

Rünnakul jäi Audentese võistkond alla numbritega 32%-37%, kuid blokis koguti leedulannadest neli punkti rohkem – külaliste arvele märgiti kaheksa blokipunkti. Positiivne servi vastuvõtt oli võitjatel 47% ja kaotajatel 50%.

Turniiritablis kolmandaks tõusnud Kaunase VDU-l on kirjas 18 ja viiendal kohal jätkaval Audentese Spordigümnaasiumil 12 punkti. Audentese naiskond mängib Leedus ka pühapäeval, minnes kell 11.30 vastamisi lähima jälitaja Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC-ga.