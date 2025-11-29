X!

Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Leedule

Jalgpall
Eesti naiste jalgpallikoondis
Eesti naiste jalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Sportland Arenal toimunud maavõistluskohtumises Leedule 0:2. Külaliste väravad lõid 14. minutil Rimante Jonaušaite ja 77. minutil Ugne Lazdauskaite.

Leedu alustas aktiivsemalt ja otsis järjekindlalt võimalusi. Juba kümnendal minutil jõuti ühe ohtlikuma olukorrani, kuid kapten Siret Räämet suutis löögi blokeerida, vahendab Jalgpall.ee.

Viis minutit hiljem sündis aga kohtumise avavärav: Eesti ei suutnud vastase karistusalas midagi ohtlikku korraldada ning sealt anti pikk sööt ette, mis viis Rimante Jonušaite kiirele rünnakule – mängija mängis end terava nurga alt löögile, seda resultatiivselt.

Mängu 20. minutil pääses sama Leedu mängija sarnasest kohast löögile. Seekord tuli Eestile appi väravapost, mille järel jäi pall küll korra karistusalas lahtiseks, kuid Eesti väravavaht sekkus õigel hetkel ja püüdis palli.

Vahetult enne pooltundi sai Eesti kirja oma esimese raamilöögi, kui Kristina Teern saatis karistusala tagant madala palli värava suunas, kuid Leedu puurivaht püüdis selle kindlalt. Järgmisel rünnakul vastas Leedu samuti kauglöögiga, mis lendas napilt postist mööda.

Kuigi pallivaldamine kaldus avapoolajal küll rohkem Eesti kasuks, siis pallivõitmise ja enda võimaluse parema realiseerimise tulemusena mindi vaheajale Leedu 1:0 eduseisus.

Teine poolaeg algas Leedu ohtliku kauglöögiga, millele Katarina Elisabeth Käpa vastas kindla tõrjega. 60. minutil jõudis heale löögipositsioonile vahetusest sekkunud Anželika Jotkina, kuid tema esimene puude jäi kiirustamise tõttu nõrgaks ja võimalus jäi realiseerimata.

Eesti muutus seejärel ründavamaks ja tegutses üha rohkem vastase väljaku poolel. Karistuslöögi järel avanes Räämetil hea võimalus pall väravasse suunata, kuid tal jäi löök sooritamata. 73. minutil leidis Mari Liis Lillemäe kastis paaril meetril vabaks jäänud Katrin Kirpu, ent Kirpu pealelöök jäi liialt nõrgaks ning Leedu väravavaht püüdis palli.

Kuigi Eesti otsis viigiväravat, tabas järgmise värava siiski Leedu. 77. minutil kaotati keskväljal pall ning kiire sööduliikumise järel jõuti kasti nurka, kust sooritati tugev löök tagumisse posti – tablool seisis 2:0 Leedu kasuks.

Kohtumise lõpus tekkis Vlada Kubassoval veel võimalus kaotusseisu vähendada, kuid tema löök ei toonud soovitud tulemust ning mäng lõppes külalisnaiskonna võiduga.

Toimetaja: Siim Boikov

