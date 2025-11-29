Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

Jürgens tegi debüüdi eelmisel nädalal 1:0 võidumängus Vora üle, kui sekkus teisel poolajal vahetusest. 22-aastane ründaja alustas kohtumist Vllaznia vastu samuti pingilt, kuid seekord mängu ei pääsenud, vahendab Soccernet.ee.

Kuue viigi ja kahe kaotuse kõrvale hooaja viienda võidu saanud Teuta tõusis tabelis neljandale kohale, kaotades Elbasanile nelja, Vllazniale kolme ja mängu vähem pidanud tiitlikaitsjale Egnatiale ühe punktiga. Teuta järgmine kohtumine toimub 3. detsembril, kui kodus minnakse vastamisi Elbasaniga.

Martin Vetkali koduklubi Dordrecht kaotas Hollandi esiliigas kodus Utrechti duubelmeeskonnale 1:2. Vetkal alustas mängu algkoosseisus ja vahetati 56. minutil 0:1 kaotusseisus välja. Trevor Hint sekkus 84. minutil vahetusest, kui Wolfsburg alistas Saksamaa U19 liigas Hallescheri 5:0.