Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

Jäähokiliigas NHL peeti Eesti aja järgi laupäeva õhtul ja pühapäeva hommikul lausa 15 mängu ning tabeliliidri Colorado Avalanche'i pikk võiduseeria sai Minnesotas läbi.

Colorado rändas oma kümnemängulise võiduseeriaga Minnesotasse, kus läks kohaliku Wildi vastu avaperioodi lõpuks juhtima. Võõrustaja vastas teisel kolmandikul kahe väravaga, aga Avalanche viis kohtumise lisaajale, kui rootslane Gabriel Landeskog üheksa minutit enne lõpusireeni seisu viigistas.

Lisaajal väravalisa ei sündinud ning võitja selgus karistusvisetel, kus mõlemad meeskonnad oma esimesel katsel realiseerisid. Teised katsed küll ebaõnnestusid, aga Matthew Boldy realiseeris Minnesota kolmanda katse. Wildi rootslasest puurilukk Jesper Wallstedt kerkis taaskord kangelaseks, kui ta tõrjus Cale Makari viske, vormistades sellega Wildile 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) võidu.

Wallstedti arvele jäi lausa 39 tõrjet, heas vormis oli ka tema kolleeg Coloradost: kanadalane Scott Wedgewood tõrjus 35 viset.

Avalanche kaotas küll oma vinge seeria, kuid jätkab siiski 40 punktiga NHL-is esikohal. Wildil (32 p) on käsil seitsmemänguline võiduseeria ning läänekonverentsis mahub nende ja Colorado vahele vaid Dallas Stars (36 p).

Idakonverentsis jätkab tipus New Jersey Devils (33 p), kes alistas Buffalo Sabresi kindlalt 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Neist vaid punkti kaugusele jääb Tampa Bay Lightning (32 p), kes teenis oma kuuenda järjestikuse võidu, kui alistas Detroidis kohaliku Red Wingsi 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). Samal pulgal on ka Carolina Hurricanes (32 p), kes teenis kodujääl Winnipeg Jetsi üle 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) võidu.

Viimasel kahel hooajal Stanley karika võitnud Florida Panthersi kehv hooaeg sai jätku, kui kodupubliku ees tuli tunnistada Calgary Flamesi paremust tulemusega 5:3 (2:2, 2:0, 1:1). Panthers on võitnud sel hooajal 12 kohtumist (ühe lisaajal) ning kaotanud täpselt sama palju. 25 punktiga jätkatakse idakonverentsis 14. tabelireal, allapoole jäävad vaid Toronto Maple Leafs (23 p) ning Buffalo Sabres (22 p).

Teised tulemused:
Boston - New York Rangers 2:6
Vegas - Montreal 1:4
St. Louis - Ottawa 4:3
San Jose - Vancouver 3:2
New York Islanders - Philadelphia 3:4 (kv)
Anaheim - Los Angeles 5:4 (kv)
Washington - Toronto 4:2
Carolina - Winnipeg 5:1
Columbus - Pittsburgh 3:4 (la)
Dallas - Utah 4:3
Chicago - Nashville 3:4

Toimetaja: Kristjan Kallaste

