Eesti kurlingunaiskond pääses finaali ja kindlustas koha A-divisjonis

Kurling
Eesti kurlingunaiskond koos treener Magnus Nedregotteniga
Eesti kurlingunaiskond koos treener Magnus Nedregotteniga Autor/allikas: Erakogu
Kurling

Soomes toimuvatel kurlingu Euroopa meistrivõistlustel alistas Eesti naiskond B-divisjoni poolfinaalis Austria kindlalt 6:2 ning tagas sellega järgmiseks aastaks koha tugevaimas A-divisjonis.

B-divisjoni finaalis kohtub Eesti laupäeva pärastlõunal Läti esindusega, kes alistas pingelises ja lisavooru nõudnud poolfinaalis Inglismaa 7:6.

Eesti koondise kapten Kerli Laidsalu sõnas, et peamine eesmärk sai täidetud. "Oleme taganud Eestile koha järgmiseks aastaks EM-i A-divisjonis ning see on meile väga oluline, sest järgmisel aastal B-divisjoni enam ei mängita. Ehk see on saavutus kogu Eesti kurlingupere jaoks, et järgmiseks aastaks on Eestil olemas koht Euroopa kümne tugevaima riigi seas," sõnas Laidsalu.

Eesti naiskonna jaoks on EM ka oluliseks jõuprooviks enne järgmisel nädalal Kanadas algavat olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri, kuhu sõidetakse juba esmaspäeval. Olümpiapileti teenivad Kanadas valikturniiri kaks paremat. Eesti naiskonna konkurentideks on Austraalia, USA, Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Türgi.

Eesti kurlingunaiskond mängib EM-il koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu. Naiskonna treener on Magnus Nedregotten.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

