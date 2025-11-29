NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

Los Angeleses toimus kättemaksumäng, kui Lakers võõrustas Dallas Mavericksi. Mullu toimus nende kahe meeskonna vahel suurejooneline vahetustehing, mis saatis Sloveenia superstaari Inglite Linna ning Anthony Davise Dallasesse.

Pealtvaatajad said juba varakult krõbeda piletihinna väärilise esituse, kui Doncic riputas palli korvi lähedale ning 40-aastane LeBron James selle efektselt läbi rõnga surus. Mavericks avaldas kõvasti vastupanu ning juhtis kolmandal veerandil seitsme punktiga, kuid Lakers haaras seejärel ohjadest ning vormistas 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25) võidu.

Doncic viskas oma endise koduklubi vastu 35 punkti ning lisas sellele veel 11 resultatiivset söötu ja viis lauapalli, kuid üleplatsimeheks ta ei kerkinud. Seda tegi hoopis tiimikaaslane Austin Reaves, kelle arvele jäi 38 silma, kaheksa lauda ja kolm korvisöötu. LeBron James aitas 13 punkti, seitsme korvisöödu ja viie lauapalliga.

Mavericksi resultatiivseim oli 22 punkti ja seitse lauda kogunud P.J. Washington, 18-aastane Cooper Flagg lisas omalt poolt 13 punkti, 11 resultatiivset söötu, seitse lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Kaheksa Dallase mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, Lakersi 2020. aastal NBA meistritiitlini aidanud Anthony Davis mängis 28 minutit, mille jooksul kogus 12 punkti, viis lauda, viis korvisöötu ja kolm blokki.

Lakers lõpetas läänekonverentsi B-grupi nelja võiduga ning kohtub 10. detsembril karikaturniiri veerandfinaalis San Antonio Spursiga, kes alistas võõrsil Denver Nuggetsi 139:136 (41:33, 18:41, 44:30, 36:32). Ilma Victor Wembanyamata mängiv Spurs jäi kolmanda veerandi alguses 18-punktilisse kaotusseisu, aga kaevas sellest otsustava veerandi alguseks välja.

Spursi noored tähed tegid hea mängu: Devin Vassell viskas 35 punkti, Julian Champagnie lisas 25 silma ja kümme lauapalli. De'Aaron Fox skooris 15 punkti, aga jagas 12 resultatiivset söötu. Nuggetsi parim oli 37 punkti visanud Jamal Murray, Nikola Jokic kogus 21 punkti ja kümme korvisöötu, aga kolmikduublist jäi üks lauapall puudu.

San Antonio võitis läänekonverentsi C-grupis kolm mängu ja kaotas ühe, Nuggets jäi ka teise koha tiimide konkurentsis veerandfinaalist välja.

Läänekonverentsi poole teises veerandfinaalis lähevad vastamisi oma hooaja 19. võidu pälvinud Oklahoma City Thunder ja Phoenix Suns. Thunder alistas grupifaasi viimases mängus just Sunsi 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37), kuid Phoenix pääses läänekonverentsi parima teise koha tiimina edasi.

Idas sai esimese asetuse Orlando Magic, kes alistas Detroit Pistonsi 112:109 (31:33, 28:25, 30:26, 23:25). Teises veerandfinaalis lähevad vastamisi New York Knicks ja Toronto Raptors, kes alistas Milwaukee Bucksi 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21).

Mullu karikavõitjaks tulnud Bucksi jaoks oli tegemist suisa seitsmenda järjestikuse kaotusega. Viimati oli neil nii pikk kaotusteseeria 2014. aasta märtsis ehk superstaar Giannis Antetokounmpo esimesel hooajal. "Keegi ei peaks individuaalse esituse peale mõtlema. Keegi ei peaks enda pärast muretsema," ütles kreeklane.

"Me peame muretsema ainult võitude pärast. Mida rohkem võita suudame, seda paremini kõik teised asjad lähevad. Kas ma võiksin tuua vabanduse, et oleme mänginud palju ja mehed on väsinud? Jah," lisas Antetokounmpo. "Aga lõppude lõpuks peame tegema oma tööd, väikseid asju. Ja kui väikesed asjad on korras, lähevad ka teised asjad jonksu. Kui muretsed skoorimise pärast ja see ei toimi, siis tundubki see võimatu."

Kolmanda hooajasisese turniiri veerandfinaalid toimuvad 10. ja 11. detsembril, poolfinaalid peetakse 13. detsembril ning finaal toimub 16. detsembril. Tiitlikaitsjaks on Bucks, tunamullu võidutses Lakers.

Teised tulemused:

Indiana - Washington 119:86

Charlotte - Chicago 123:116

Brooklyn - Philadelphia 103:115

Atlanta - Cleveland 130:123

Utah - Sacramento 128:119

Los Angeles Clippers - Memphis 107:112