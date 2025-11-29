TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

Laupäeval tehakse algust laskesuusatamise MK-sarja hooajaga, mille esimeseks võistluseks on naiste 4 x 6 km teatesõit. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin ning kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Pikk ootus on läbi ja laupäeval tehakse algust laskesuusatamise naiste maailma karika sarja 44. hooajaga, mille avasõiduks on Rootsis Östersundis naiste teatesõit.

Mullu maailmameistrivõistlustel kümnenda koha pälvinud Eesti naiskond kannab numbrit 14 ning läheb rajale koosseisus Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim.

Johanna Talihärm pidi suvel tervisehädade tõttu pausi tegema ning alustab oma MK-hooaega hiljem.

Stardinumbri üks sai mullu MM-il ja MK-sarjas esikoha pälvinud Prantsusmaa esindus, kelle eest asuvad võistlustulle Jeanne Richard, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot. Tugeva koosseisuga on väljas samuti esimesest reast startivad Rootsi ja Norra, Itaalia naiskond rõõmustab tunamulluse MK-sarja üldvõitja Lisa Vittozzi naasmise üle.